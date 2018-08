Konferencijos dalyviai aiškinsis, kaip efektyviai dirbti su seksualinius nusikaltimus padariusiais asmenimis

Rugpjūčio 28–31 d. vyks tarptautinė konferencija „Sėkmingo gydymo ir darbo su seksualinius nusikaltimus padariusiais asmenimis įgyvendinimas: kas padeda ir kas trukdo?“. Tai jau 15-oji IATSO (The International Association for the Treatment of Sexual Offenders) konferencija, Lietuvoje ji rengiama pirmą kartą.

Konferencijoje bus diskutuojama apie darbo su seksualinius nusikaltimus padariusiais asmenimis iššūkius ir galimybes, geriausią praktiką ir sąlygas, kurios užtikrintų vykdomų korekcinių programų efektyvumą. Renginyje dalyvaus apie 400 įvairių sričių mokslininkų ir praktikų iš viso pasaulio. Plenarinius pranešimus skaitys šios srities aukščiausio lygio mokslininkai: Robertas Karlas Hansonas, Vernonas Lewisas Quinsey, Theresa Gannon ir kt.

„Neabejotina, kad seksualiniai nusikaltimai dažnai sukelia didelį rezonansą visose šalyse, ypač kai kalbama apie nepilnamečius, o tai savo ruožtu dažnai skatina politikus griežtinti bausmes, apibrėžti naujai atsiradusias seksualinio pobūdžio nusikalstamas veikas ir pan. Vis dėlto, kaip rodo tyrimų rezultatai, laisvės atėmimo bausmės ilginimas pats savaime dažniausiai nepadeda keisti seksualinį nusikaltimą padariusio asmens elgesio. Šioje konferencijoje bus pristatomi pažangių šalių, įgyvendinančių įrodymais grįstą modernių priežiūros priemonių ir gydymo taikymą, rezultatai“, – pasakoja konferencijos pirmininkė, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Psichologijos instituto docentė dr. Ilona Laurinaitytė.

Konferencijoje taip pat bus kalbama apie tarptautinio bendradarbiavimo svarbą tiek mokslo, tiek praktikos srityje, siekiant plėtoti ir diegti inovatyvias darbo su seksualinius nusikaltimus padariusiais asmenimis priemones. Daug dėmesio bus skiriama jaunų tyrėjų kompetencijų ugdymui ir bendradarbiavimo skatinimui.

Prieš konferenciją vyks aštuoni praktiniai seminarai, skirti šioje srityje dirbantiems Lietuvos mokslininkams, studentams ir praktikams.

Renginį kartu su IATSO organizuoja Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Psichologijos institutas. Konferencija vyks anglų kalba.

Konferencijos programa