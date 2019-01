Gruodžio 28 d. vyko 7-asis Lietuvos jaunųjų matematikų suvažiavimas, į kurį susirinko per devyniasdešimt dalyvių: mokslininkų iš akademinio pasaulio ir praktikų iš matematikai imlių industrijų. Renginys vyko modernioje aplinkoje – Vilniaus universiteto (VU) Gyvybės mokslų centre. Jame apdovanoti geriausi doktorantų straipsnių autoriai.

Suvažiavime pranešimą skaitė diskrečiosios matematikos – grafų teorijos specialistas dr. Aistis Atminas. Industrijoms atstovavo Aurelijus Burda („Klarus Capital LTD“) ir Darius Grinvaldas („Danske Bank“), pristatę finansų ir investavimo matematikos kryptį, ir Vaidotas Zemlys-Balevičius („Euromonitor International“), pristatęs duomenų mokslą.​

Jaunųjų matematikų suvažiavimo tikslas – susibūrus stipriems specialistams pasidalyti žiniomis, pradėti tarpdisciplininį bendradarbiavimą, išgirsti apie aukštos pridėtinės vertės verslą Lietuvoje, kuriam reikalingi geri matematikos specialistai.

Geriausius 2018 m. matematikos doktorantų straipsnių autorius išrinko Lietuvos matematikų draugija. Jais tapo VU Matematikos ir informatikos fakulteto doktorantai Gediminas Bagdonas (už straipsnį „A Class of Bivariate Copula Mappings, publikuotą žurnale „Fuzzy Sets and Systems“, bendraautoris doc. dr. M. Manstavičius) ir Gražvydas Šemetulskis (už straipsnį „Optimal Littlewood-Offord Inequalities in Groups“, publikuotą žurnale „Combinatorica“, bendraautoris dr. T. Juškevičius).