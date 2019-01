Apdovanoti geriausias disertacijas 2017 m. apsigynę jaunieji mokslininkai

Sausio 14 d. Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė apdovanojo konkurso „Geriausios 2017 m. disertacijos“ nugalėtojus. Pirmajame etape buvo išrinkti 10 geriausių darbų autoriai, tarp kurių – keturi jaunieji mokslininkai iš Vilniaus universiteto (VU).

Geriausia 2017 metų disertacija fizinių, technologijos, biomedicinos ir žemės ūkio mokslų srityje pripažinta Vilniaus universiteto dr. Kristinos Daniūnaitės disertacija „Prostatos vėžio diagnostiniai ir prognostiniai DNR metilinimo žymenys“. Mokslinė vadovė – prof. dr. Sonata Jarmalaitė.

Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkės dr. Eglės Aleknevičiūtės disertacija tema „Veiksnių, darančių įtaką vyriausybių obligacijų rinkų sąveikai, vertinimas globalioje aplinkoje” pripažinta geriausia humanitarinių ir socialinių mokslų srityje. Mokslinė vadovė – prof. habil. dr. Kristina Levišauskaitė.

Socialinių ir Humanitarinių mokslų srityje taip pat apdovanotas Mindaugas Klovas už disertaciją „Privačių dokumentų atsiradimas ir raida Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XIV a. pab.-XVI a. pr. (1529 m.)“, o Fizinių, Technologijos, Biomedicinos ir Žemes ūkio mokslų kryptyse – dr. Andrius Gelžinis („Fotosintetinių molekulinių kompleksų spektroskopija. Teorinis modeliavimas ir analizė“) ir Kliment Olechnovič („Methods for the analysis and assessment of the three-dimensional structures of proteins and nucleic acids: development and applications“).

„Disertacijos nėra lengvai parašomos ir mokslas nėra paprastas dalykas – reikia daug investuoti, daug žinoti, bet tai be galo svarbus ir prasmingas užsiėmimas. Todėl visi, kurie gyvena mokslu, yra mūsų inovatyvios valstybės ateitis“, – Prezidentūroje susirinkusiems jauniesiems mokslininkams kalbėjo šalies Prezidentė.

Geriausios disertacijos konkursas organizuojamas jau dvyliktą kartą. Disertacijas vertino patyrę Lietuvos ir užsienio mokslininkai. Rinkdami geriausią darbą jie pirmiausia vertino jo moksliškumą. Atsižvelgta į mokslinio tyrimo svarbą ir vertę, teorinės dalies išbaigtumą, metodologijos inovatyvumą ir tinkamumą, rezultatų kokybę ir išvadų pagrįstumą, disertacijos originalumą, tarpdiscipliniškumą ir rezultatų publikavimą.

Projektu „Geriausia disertacija“ siekiama paraginti doktorantus rengti aukšto lygio disertacijas, kurios pelnytų pripažinimą ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje, skatinti tarpinstitucinį ir tarpdisciplininį bendradarbiavimą, didinti Lietuvos jaunųjų mokslininkų motyvaciją vykdyti aukščiausios kokybės ir svarbos visuomenei mokslinę veiklą.