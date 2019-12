Atvirosios prieigos leidyba be mokesčių arba taikant nuolaidas

Lietuvos tyrėjams iki 2020 m. gruodžio 31 d. publikuojant per atvirąją prieigą Kembridžo universiteto leidyklos („Cambridge University Press“) leidiniuose mokėti mokesčių (APCs) nereikės, o publikuojant „Taylor & Francis“ ir „SAGE Publications Ltd“ leidiniuose galės būti taikoma atitinkamai 50 proc. arba 20 proc. nuolaida.

Pagal Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos ir „Cambridge University Press“ sutarties sąlygas, autoriams pageidaujant, bus galima nemokamai atverti mokslinius straipsnius ir recenzijas. Šioms publikacijoms pasirinktinai taikomos atvirojo turinio licencijos (CC BY, CC BY-NC-SA arba CC BY-NC-ND). Mokesčių nereikės mokėti tik tuo atveju, jei atstovaujantis autorius laukelyje „Affiliation Discount“, esančiame „RightsLink“, nurodys savo instituciją. Bus atsižvelgiama būtent į atstovaujančio autoriaus instituciją, kuri turės būti Vilniaus universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija arba Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. Bendraautorių prieskyros pagal šią sutartį negalios.

Pagal Elektroninės informacijos bibliotekoms (Electronic Information for Libraries, EIFL) asociacijos sutarčių su „Taylor & Francis“ ir „SAGE Publications Ltd“ sąlygas, publikuodami grynuosiuose atvirosios prieigos leidiniuose, Lietuvos tyrėjai naudosis atitinkamomis nuolaidomis minėtiems mokesčiams. Mišriosios prieigos (hibridiniai) leidiniai, kuriuose atskiri straipsniai gali būti skelbiami per atvirąją prieigą, į šias sutartis nėra įtraukti. Detalesnė informacija pateikiama EIFL interneto svetainėje, susitarimams su „Taylor & Francis“ ir „SAGE Publications Ltd“ apžvelgti skirtose skiltyse.