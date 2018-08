Austrė darbo universitete patirties pasirinko įgyti Vilniuje

Vieniems žmonėms vasaros laikotarpis susijęs su ilgai lauktu poilsiu, o kitiems – tai pats darbymetis. Dvi savaites savo atostogų į praktiką Vilniaus universiteto (VU) Teisės fakultete iškeitė Austrijos Insbruko universiteto penkto kurso teisės studentė Franziska Lechner. Tokiu sprendimu mergina itin džiaugiasi – nors dirbti tenka nemažai, darbas neprailgsta. Kai lauke geras oras, studentė visus darbus kompiuteriu atlieka džiaugdamasi saule parke, o apėmus įkvėpimui – net ir naktimis.

Lietuvą pasirinko neatsitiktinai

„Mokydamasis universitete atlieki labai daug užduočių, susipažįsti su teorija, tačiau prie praktinio darbo neprisilieti. Aš norėjau įgauti ir praktinių įgūdžių, savo akimis pažvelgti, kaip vyksta mokslinis darbas. Be to, ieškant darbo itin naudinga gyvenimo aprašyme turėti ir praktikos įrašą“, – apie sprendimą atlikti praktiką pasakojo Franziska.

Mergina teigia niekada nesvajojusi tapti advokate ar apskritai siekti darbo, kuriam reikėtų ruoštis dar daug metų po universiteto baigimo. „Mano svajonė yra dirbti kokiose nors organizacijose ar institutuose, svarstau ir apie mokslinį darbą. Dėl to, manau, universitetas yra puiki vieta praktikai“, – teigia mergina.

Studentė praktikos vietos dairėsi tik užsienyje. Jos nuomone, jaunam žmogui būtina pasinaudoti galimybe išvykti ir susipažinti ne tik su kitomis šalimis ir jų kultūra, bet ir su darbo svetur specifika: „Lietuvą pasirinkau todėl, kad jau kurį laiką svarstau studijuoti teisę magistrantūroje vienoje iš Baltijos šalių. Man įdomi šių valstybių teisinė sistema, be to, studijos čia gerokai pigesnės nei Austrijoje. Tačiau šioje Europos dalyje iki šiol niekada nesu buvusi. Dėl to pamaniau, kad turėsiu progą iš arčiau susipažinti ne tik su VU Teisės fakultetu, bet ir aplankyti kitus Lietuvos, Latvijos ir Estijos miestus. Dėl to dar savaitę po praktikos keliausiu, o namo grįšiu iš Talino.“

Fanziska yra ELSA narė Austrijoje. Čia ji atsakinga už finansus. Patirtis šioje organizacijoje iš dalies pastūmėjo pasirinkti dvi savaites tobulinti įgūdžius būtent Lietuvoje. Išsiaiškinusi, kokia yra praktikos programa ir būsimos užduotys, mergina susidomėjo Lietuvos finansų teise, norėjo gilinti šios srities žinias. VU buvo vienintelis Lietuvos universitetas, siūlęs atlikti praktiką magistro diplomo neturintiems asmenims.

Kokybiška praktika – pamatas ateičiai

Franziska Lietuvoje turi praktikos vadovę, kuri skiria įvairias užduotis – redaguoti straipsnius, atlikti organizacines užduotis, rinkti informaciją apie tarptautines konferencijas. „Prieš atvykdama įsivaizdavau, kad praktika bus kiek kitokia. Galvojau, kad turėsiu griežtą darbo grafiką ir užduotis, kurias privalėsiu atlikti nustatytu laiku. Tačiau man ji labai patinka, kadangi turiu daug laisvės. Tai ypač patogu, nes galiu dirbti net, pavyzdžiui, vidury nakties, būdama namuose ar gamtoje. Dėl to net dirbdama ilgai nesijaučiu pavargusi“, – sakė austrė.

Studentės teigimu, praktikoje atlikti darbai neabejotinai pravers ateityje dirbant, rengiant mokslines publikacijas. Čia ji išsamiau susipažino su rašto darbų etika, citavimo taisyklėmis, taip pat lavino atidumą, mokėsi pastebėti detales.

Franziska praktiką atlikti Lietuvoje ir konkrečiai VU mielai siūlytų kiekvienam studentui. Pasak merginos, Vilnius labai panašus į jos gimtąjį miestą Insbruką, nes yra apsuptas gamtos, o parkų ir žalumos gali atrasti net miesto centre. Be to, miestas kupinas draugiškai nusiteikusio jaunimo. „Nors atrodo, kad Lietuva labai maža šalis, tačiau čia tikrai yra ką pamatyti, todėl kelių savaičių viešnagės gali ir neužtekti. Be to, per tiek laiko vos spėjau susipažinti su naujo darbo specifika ir jame apsiprasti, o jau skaičiuoju paskutines dienas čia. Dėl to kitiems siūlyčiau pabūti ilgiau“, – užbaigė mergina.