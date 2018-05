Bendradarbiavimo, praktikos ir tobulinimosi galimybės Italijoje

Vilniaus universiteto (VU) Kauno fakulteto profesorė dr. Gabija Bankauskaitė XII tarptautinėse studentų dirbtuvėse „Linguocultural Space of the City with Special Reference to Worl Famous People and Florentine Handicrafts“ („Kalbinės ir kultūrinės miesto erdvės sąsajos su pasaulio garsenybių kūryba ir Florencijos amatais“), kurios vyko 2017 m. lapkričio 5–12 d. Florencijoje, užmezgė glaudų bendradarbiavimą su renginio organizatoriais – Romualdo Del Bianco fondu (Fondazione Romualdo Del Bianco®) ir tarptautiniu institutu „Life Beyond Tourism“.

2018 m. kovo 3–4 d. Florencijoje įvykusioje XX tarptautinėje asamblėjoje ir fondo ekspertų simpoziume G. Bankauskaitės iniciatyva buvo pasirašytas „Supratimo memorandumas“ tarp VU ir Romualdo Del Bianco fondo.

Atvertos galimybės bendradarbiauti ir tobulėti Italijoje

Dokumente numatyta stiprinti šalių bendradarbiavimą kultūrinės ir švietimo veiklos srityse siekiant didinti supratimą apie teritorijų kultūrinį identitetą, dalytis informacija, keistis gerosios turizmo patirties pavyzdžiais.

VU dėstytojai ir studentai kviečiami identifikuoti tradicines vietinio kultūrinio paveldo formas, stiprinti paveldo ir kultūrinės tapatybės sąsajas, dalyvauti fondo renginiuose ir taip plėtoti tarpkultūrinį dialogą, tarptautiniu lygmeniu populiarinti vietos amatus, istorines ir kultūrines vertybes.

Fondas įsipareigoja padėti VU surengti mokymo kursus dėstytojams, daugiausia dėmesio skirti „Life Beyond Tourism“ filosofijai, turizmo iniciatyvos principams ir gerajai praktikai. O VU Kauno fakulteto filologinių specialybių studentai galės savo kompetencijas tobulinti atlikdami praktiką fonde, padėdami organizuoti ir koordinuoti tarptautinius renginius.

Dėstytojai kviečiami dalyvauti intensyviuose kursuose, kuriuose bus teoriškai ir praktiškai koncentruojamasi į „Life Beyond Tourism“ filosofiją, judėjimą ir šiomis idėjomis grindžiamas švietimo, turizmo ir paveldo sritis.

Kursai vyks Florencijoje 2018 m. gegužės 14–18 d., spalio 22–26 d., 2019 m. sausio 28 – vasario 1 d.

VU darbuotojams, pasirašiusiems „Supratimo memorandumą“, numatytos specialios finansinės sąlygos dalyvauti kursuose. Fondo atstovai ir Ivanovo (Rusija) valstybinio universiteto prorektorės Olgos Michailovnos Karpovos komanda 2018 m. lapkričio 5–11 d. kviečia VU dėstytojus ir studentus dalyvauti XIII tarptautinėse studentų dirbtuvėse Florencijoje. Daugiau informacijos galima rasti tarptautinio žurnalo „Respectus Philologicus“ naujausio numerio anonsų skyriuje, taip pat internete: www.istitutointernazionalelbt.org/en/corsi-lbt/formazioneper-formatori; www.lifebeyondtourism.org/events/linguocultural-space-iilbt.

Studentus Romualdo Del Bianco fondas kviečia dalyvauti tarptautiniame fotografijų konkurse „Heritage for Planet Earth“ kultūros ir gamtos paveldo trapumo, Žemės pusiausvyros ir klimato kaitos temomis ir laimėti piniginius prizus. Daugiau informacijos: www.lifebeyondtourism.org/photocontest/heritageforplanetearth_eng.

Dalyvavimą įvairiose kultūrinėse ir kūrybinėse akcijose skatina ir Italijos Respublikos užsienio reikalų ir tarptautinio bendradarbiavimo ministerija, finansuojanti Italijos ir užsienio šalių dėstytojų, ekspertų ir kultūros veikėjų mainus.

Mainų tikslas – plėtoti intensyvesnius dvišalius kultūrinius ryšius abi šalis dominančiose srityse, skatinti universitetų ir tyrimų centrų bendradarbiavimą. Dėl paraiškų ir dokumentų teikimo Italų kultūros institutui konsultuoja VU Mokslo ir inovacijų departamentas.

Romualdo Del Bianco fondas

Romualdo Del Bianco fondas yra Florencijos ne pelno institucija, bendradarbiaujanti su daugiau nei 500 institucijų 82 šalyse 5 žemynuose, remianti daug kultūrinių renginių, skatinanti keistis žiniomis studentus, akademikus ir specialistus iš įvairių šalių, sukūrusi platų bendradarbiaujančių universitetų, bibliotekų, muziejų, ambasadų, konsulatų, viešų ir privačių kultūros institucijų bei organizacijų visame pasaulyje tinklą. Fondo atstovų nuomone, tarpkultūrinį dialogą itin skatina menas ir architektūra. Todėl organizacijos pastangos pirmiausia nukreiptos į kultūros, istorijos, meno ir architektūros artefaktų išsaugojimą. Fondo šūkis: „Atraskime praeitį kartu – dirbkime kurdami bendrą ateitį.“

Fondas orientuojasi į jaunimą ir tiki, kad jauni žmonės yra atviriausi bendravimui ir žinioms apie savo bendraamžių tradicijas ir kultūrą kitose šalyse. Būtent jaunimas yra itin aktyvus ieškodamas žinių apie įvairių kultūrų istoriją ir meną. Fondo atstovai kasmet Florencijoje organizuoja tarptautines kūrybines studentų dirbtuves, dėstytojų mokymus, sukviečia jaunimą ir dėstytojus iš viso pasaulio, iš įvairių universitetų skatindami tarpkultūrinius mainus.