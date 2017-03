CERN mokslininkai pasakos apie milžiniškus duomenų kiekius ir nealternatyvius faktus

Kovo 24 d. Vilniaus universiteto Fizikos fakultete lankysis Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijos (CERN) mokslininkai Stevenas Goldfarbas ir Alberto Pace. Jie skaitys du populiarius pranešimus.

S. Goldfarbas pranešimą „Non-Alternative Facts: What the LHC is teaching us about our universe“ pristato taip: „Iš kur atėjome? Kur keliaujame? Kas mus sudaro? Ar už visų šių dalykų glūdi kokios nors taisyklės? Šie klausimai skatino žmonijos vystymąsi milijonus metų. Atsakymų vis dar ieškome. Papasakosiu, kaip CERN Didžiojo hadronų greitintuvo (LHC) eksperimentai padeda rasti dalį atsakymų, o svarbiausia – kelia naujų klausimų.“

Pranešime „Agility in Managing Big Data Workflows“ A. Pace atskleis milžiniškų duomenų kiekių tvarkymo ypatumus: „Sprogstantis prieinamų duomenų kiekis ir duomenų analizavimo metodų poreikis yra gerai žinomos pastarųjų metų tendencijos. Moksliniai skaičiavimai neatsilieka eksponentiškai didėjant kaupiamiems duomenims.“

Mokslininkas pasakoja, kad saugant didelius duomenų kiekius įprasti kompiuterių debesijos siūlomi sprendimai gali susidurti su keliais ribojančiais veiksniais: „Aptarsiu galimus efektyvius sprendimus, leidžiančius kaupti milžiniškus duomenų kiekius, tuo pat metu didelei mokslininkų bendrijai suteikiant galimybę juos tirti ir garantuojant tų duomenų ilgalaikį išsaugojimą.“

S. Goldfarbas dirba CERN ATLAS eksperimente. Jis aktyviai dalyvauja švietimo ir mokslo populiarinimo veikloje, yra atsakingas už ATLAS eksperimento viešus interneto puslapius, pirmininkauja Tarptautinės dalelių fizikos populiarinimo grupei, yra JAV studentams skirtų CERN programų „Mokslinių tyrimų patirties studentų vasaros stovykla“ ir „Mokslinių tyrimų semestras užsienyje“ koordinatorius, JAV mokytojų lavinimo programos „QuarkNet“ patariamosios tarybos narys. Laisvalaikiu S. Goldfarbas dainuoja muzikos grupėje „Canettes Blues Band“. Ji yra sukūrusi dainą „ATLAS Boogie“.

A. Pace, dirbantis CERN IT skyriuje, vadovauja duomenų saugojimo grupei, kuri atsakinga už nuoseklų duomenų laikymo, išsaugojimo ir analizavimo paslaugų rinkinį pasaulinei fizikų bendruomenei. Šiuo metu jis atstovauja CERN „Internet Society“ ir „W3C“ konsorciumo patariamosiose tarybose. Daugiau nei 20 metų A. Pace kaupė patirtį kompiuterinio skaičiavimo paslaugų, infrastruktūros, programinės įrangos, greitintuvo kontrolės ir veikimo priežiūros srityse.

VU Fizikos fakulteto Bendradarbiavimo su CERN centro organizuojamas renginys „Milžiniški duomenų kiekiai ir CERN Didysis hadronų greitintuvas“ vyks kovo 24 d. 10 val. Nacionaliniame fizikos ir technologijos mokslų centre, Saulėtekio al. 3-D401. Paskaitų kalba – anglų. Pranešėjus į Vilniuje organizuojamą renginį „Robotiada 2017“ pakvietė Robotikos akademija.