Chemijos ir geomokslų fakultete – tarptautinė vasaros mokykla „Nanotechnology Meets Nanomedicine“

Birželio 27–30 d. Vilniaus universiteto (VU) Chemijos ir geomokslų fakultete vyko tarptautinė chemijos, fizikos, medicinos ir gyvosios gamtos mokslų studentams skirta CTCT-5.0 (Current Trends in Cancer Theranostics) vasaros mokykla „Nanotechnology Meets Nanomedicine“. Tokio tipo mokykla fakultete buvo surengta pirmą kartą. Jai organizuoti skirta studijų tarptautinimo iniciatyvų parama.

Į šią vasaros mokyklą rinkosi gausus būrys nanotechnologijomis ir nanomedicina besidominčių studentų ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Rusijos, Italijos, Kanados, Kazachstano. Dalyviai turėjo išskirtinę progą klausytis geriausių savo srities specialistų, atvykusių iš įvairių Lietuvos ir užsienio mokslo institucijų, paskaitų. Be vietinių lietuvių – prof. dr. Gedimino Niauros (FTMC), dr. Simo Šakirzanovo (VU), dr. Urtės Neniškytės (VU), doktorantės Kristinos Jevdokimenko (VU), dr. Mangirdo Malinausko (VU), prof. dr. Ričardo Rotomskio (Nacionalinis vėžio institutas), čia pranešimus skaitė prof. Virginijus Barzda iš Toronto Misisogos universiteto (Kanada), dr. Vladimiras Sivakovas iš Leibnico fotoninių technologijų instituto (Vokietija), dr. Andrey’us Kuzminas iš Niujorko universiteto (SUNY, JAV), prof. Chia-Liang Cheng iš Nacionalinio Dong Hwa universiteto (Taivanas) ir prof. Sabrina Pricl iš Triesto universiteto (Italija).

Vienas iš mokyklos dalyvių – būsimasis VU Chemijos ir geomokslų fakulteto chemijos magistrantūros antrakursis Andrius Pakalniškis sakė, kad iš esmės jam patiko visa vasaros mokyklos programa. Vaikinui buvo džiugu, kad per paskaitas pranešėjai bendravo su auditorija ir skatino įsitraukti, o jiems patiems taip pat buvo galima užduoti klausimų. Andrius kaip labai išsamią paminėjo prof. dr. G. Niauros paskaitą „Surface Enhanced Raman Spectroscopy for Analysis of Structure and Function of Adsorbed Biomolecules“. Dr. S. Šakirzanovo vestos dirbtuvės jam taip pat palikusios įspūdį, kadangi, studento žodžiais tariant, buvo labai naudingos ir įdomios.

Birželio 30 d. po paskutinių paskaitų vasaros mokyklos dalyviai išvyko į Trakus, kur iki pat liepos 3 d. vakaro vyko CTCT-5.0 konferencija. Tardama sveikinimo žodį atidarymo ceremoniją pradėjo VU Chemijos ir geomokslų fakulteto dekanė prof. Aldona Beganskienė. Renginyje pranešimus skaitė mokslininkai iš JAV, Izraelio, Kanados, Suomijos, Baltarusijos, Bulgarijos, Šveicarijos, Vokietijos, Portugalijos, Rusijos, Lenkijos, Taivano, Slovėnijos, Australijos ir Lietuvos.