Choras „Pro musica“ koncertuos Italijoje.

Vilniaus universiteto (VU) choras „Pro musica“ išvyksta gastrolių į Italiją. Šių metų gegužės 25–27 d. kolektyvas dalyvaus tarptautiniame Saviljano miesto chorų konkurse. Dainininkai Italijos publikai pristatys platesnio Baltijos regiono muziką – be lietuvių autorių, atliks estų, lenkų kompozitorių kūrinius, o programos akcentu taps šiuolaikinio latvių kompozitoriaus E. Ešenvaldo kūrinys „Žvaigždės“.

Tarp Turino ir Genujos įsikūrusiame Saviljane chorų festivalis vyksta jau daugiau kaip trisdešimt metų. Tai ne pirmosios kolektyvo gastrolės Italijoje, šiame tarptautiniame chorų susibūrime vilniečiai lankysis jau antrą kartą.

„Visuomet labai malonu koncertuoti Italijoje, kuri pasauliui yra padovanojusi tiek nuostabių kompozitorių ir kurios publika labai jautri muzikai bei grožiui. Italams parinkome jiems mažiau žinomų mūsų regiono autorių programą“, – pasakojo choro meno vadovė ir vyriausioji dirigentė Rasa Gelgotienė.

Šio apsilankymo metu VU choras „Pro musica“ koncertuos Saviljano aplinkinėse esančiuose miesteliuose ir miesto operos teatre, kuris pagal architekto Maurizio Eulos projektą pastatytas 1836 m. Per jo atidarymą skambėjo herojinė G. Donizetti opera „L’esule di Roma ossia Il proscritto“. Iš pradžių teatrui buvo suteiktas dviejų mūzų – Melpomenės ir Talijos – pavadinimas, o 1899 m. jis pervadintas seserų Milanollo garbei.

Seviljane gimusios seserys Teresa ir Maria Milanollo buvo jaunosios smuikininkės virtuozės, apkeliavusios visą Europą ir 1838–1848 stebinusios didžiausius žemyno karališkuosius dvarus bei žymius to meto kompozitorius J. Straussą, H. Berliozą, F. Lisztą, F. Chopiną ir kitus. Didžiausios šlovės metu Teresa buvo apie 12, o Marija apie 6 metų amžiaus. Be to, seserys kūrė muziką. Nors didžioji dalis jos šiuo metu pamiršta, tačiau keletas karinių maršų žinomi ir šiandien bei vadinami jų pavarde.

Šių metų rudenį 15 metų sukaktį švęsiantis VU mišrus choras „Pro musica“ vienija per aštuoniasdešimt VU studentų, absolventų, darbuotojų ar tiesiog muzikos mėgėjų. Šio kolektyvo vizitinė kortelė – ryškiausios įvairių epochų klasikos partitūros, originalios šiuolaikinės muzikos ir teminės programos. Choras nuolat koncertuoja Lietuvoje ir užsienyje, rengia tarptautinius projektus. Jo kūrybinė veikla pristatoma penkiose kompaktinėse plokštelėse.