Filologijos fakultete paskaitas skaitė žymus lingvistas ir vaizdinės komunikacijos ekspertas

Balandžio 29–30 d. Filologijos fakultete viešėjo Amsterdamo universiteto Medijų katedros profesorius Charles’is Forceville’is. Svečias pradėjo savo vizitą Lietuvoje dviem paskaitomis, kitas aštuonias skaitys Kauno fakultete. Pagrindinė paskaitų tema – daugiaterpis (angl. multimodal) diskursas, t. y. keliomis terpėmis – kalba, garsu, vaizdu – kuriama komunikacija. Šiuolaikiniame pasaulyje, kur tiek daug vietos užima bendravimas elektroninėmis priemonėmis, vizualumas ir daugiaterpiškumas (angl. multimodality) tampa vis aktualesni.

Pirmojoje paskaitoje prof. Ch. Forceville’is pristatė pagrindines sisteminės funkcinės lingvistikos ir relevancijos teorijos prielaidas ir būdus į multimodalumą žvelgti remiantis šiomis teorijomis. Antrojoje paskaitoje profesorius aptarė Maxo Blacko interakcinę metaforos teoriją, kuria remdamasis analizavo vizualiąsias ir daugiaterpes metaforas spausdintinėje ir lauko reklamoje, kai kuriuose gerai žinomuose filmuose, tokiuose kaip „Šrekas“. Šios paskaitos – puiki proga susipažinti su tarpdisciplininiais ir itin dinamiškais vizualumo ir daugiaterpio diskurso tyrimais, kuriuose keliami klausimai tebėra netikėti, dažnai neišsprendžiami vienos disciplinos ribose, o metodika dar tik kuriama.

Prof. Ch. Forceville’is dirba Amsterdamo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Medijų katedroje. Pagrindinė tyrimų sritis – daugiaterpiškumas įvairiuose žanruose ir medijose (dokumentiniuose filmuose, animacijoje, reklamoje, komiksuose ir karikatūrose, piktogramose ir kelio ženkluose). Savo tyrimus profesorius sėkmingai integruoja į skaitomus kursus. Ch. Forceville’is yra paskelbęs straipsnių tokiuose žurnaluose kaip „Metaphor and Symbol“, „Journal of Visual Communication“, „Metaphor and the Social World“, „Public Journal of Semiotics“ ir t. t. Pagrindiniai jo didesni darbai: 1996 m. išleista knyga „Pictorial Metaphor in Advertising“ („Vaizdinė metafora reklamoje“, Routledge) ir 2009 m. su bendraautoriumi Eduardo Urios-Aparisi parengta knyga „Multimodal Metaphor“ („Daugiaterpė metafora“, Mouton de Gruyter). Šiuo metu profesorius rengia monografiją, kurioje pristatomas teorinis modelis vaizdinei ir daugiaterpei komunikacijai tirti pasitelkiant relevancijos teoriją (Oxford University Press).