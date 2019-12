Filosofijos fakultete – profesoriaus Brett Laursen vieša paskaita

Gruodžio 11 d. 18 val. Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto 209 auditorijoje vyks profesoriaus Brett Laursen vieša paskaita apie paauglius ir tėvų atsakomybę (angl. „Peer pressure during adolescence: Parent responses to diminishing influence“).

Brett Laursen – psichologijos profesorius iš Floridos Atlantic universiteto (Florida Atlantic University), Arhuso universiteto (Aarhus University, Danija) „TrygFondens“ Vaikų tyrimo centro tyrėjas. Profesorius taip pat yra Amerikos psichologų asociacijos, Psichologijos mokslų asociacijos ir Tarptautinės elgesio raidos tyrimų sąjungos garbės narys. B. Laursen tyrinėja tėvų-vaikų bei bendraamžių santykius vaikystės bei paauglystės laikotarpiu, domisi kiekybine raidos tyrimų metodologija.

Be tyrimų, kuriuos atlieka įvairiose JAV institucijose, prof. B. Laursen dalyvauja longitudiniuose projektuose Kanadoje, Danijoje, Suomijoje, Vokietijoje, Lietuvoje, Nyderlanduose bei Švedijoje. Profesorius taip pat yra ne vieno mokslinio leidinio (International Journal of Behavioral Development mokslinio žurnalo ir Cambridge Elements in Research Methods for Developmental Science, Handbook of Developmental Research Methods (su Todd D. Little ir Noel A. Card) bei Handbook of Peer Interactions, Relationships, and Groups su Kenneth H. Rubin ir William M. Bukowski) redaktorius.

Apie paskaitą

Paauglystė yra padidėjusio jautrumo bendraamžių įtakai laikotarpis. Šioje paskaitoje prof. Brett Laursen (JAV) apžvelgs tyrimus apie bendraamžių vaidmenį viduriniosios paauglystės laikotarpiu ir atskleis, kaip norėdami išlikti svarbūs, tėvai turi iš naujo suprasti, ką reiškia būti įtakingais paaugliui. Dažniausiai tėvų įtaka paauglystės metais yra susijusi su pozityvaus santykio palaikymu ir nereiškia nepilnamečio elgesio kontrolės.