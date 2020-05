Filosofijos fakultete vykdomas GEM projektas mergaičių gebėjimams stiprinti

Vilniaus universiteto (VU) Filosofijos fakulteto Ugdymo mokslų institutas pradėjo vykdyti GEM (Empower Girls to Embrace Their Digital and Entrepreneurial Potential) projektą, kurio tikslas – sudaryti galimybes atsiskleisti mergaičių skaitmeninio raštingumo ir verslumo gebėjimų potencialui STEM (mokslo, matematikos, inžinerijos ir technologijos) veiklose.

Projekte VU dalyvauja kartu su GEM konsorciumo partneriais: Nikosijos (Kipras), Karolio (Čekija), Chaeno (Ispanija), Atėnų Kapodistrijaus (Graikija), Maltos, Utrechto (Nyderlandai), Norvegijos gamtos mokslų ir technologijų, Jonšiopingo (Švedija), Konstantino Filosofo (Slovakija) universitetais. Projekto veiklose dirbs VU komanda: projekto vadovė doc. dr. Asta Meškauskienė, prof. Valentina Dagienė, doc. dr. Aušra Kynienė, dr. Anita Juškevičienė, dr, Eglė Jasutė.

Projekte suplanuotos savaitės trukmės mokyklos 11–14 metų mergaitėms. 2020 m. rugpjūčio 3–6 d. vyks mokykla „Išmanusis miestas“, kurios veiklomis bus siekiama motyvuoti mergaites rinktis su STEM dalykais susijusias studijas ir karjerą, skatinti aktyviai dalyvauti Europos mokslinių tyrimų, inovacijų, verslumo ir skaitmeninio raštingumo srityse.

2020 m. spalio mėnesį planuojama antra mokykla „Išmanusis miestas“. Joje bus kuriami ir programuojami elementai, skirti šiltnamio klimatą lemiantiems veiksniams sumažinti, namų ir gatvių saugumui bei patogumui užtikrinti. „Išmaniojo miesto“ problemos bus siejamos su realiu gyvenimu, tai bus tokios problemos, kurių neįmanoma išspręsti taikant įprastus, gerai žinomus būdus. Mergaitės įgyvendins mini projektus dirbdamos mažose grupėse. Vėliau projektai bus jungiami į vieną arba du didesnius projektus pagal mergaičių pasirinkimą