„Hack4Vilnius“: verslumo sprintas, įkvėpęs socialinę idėją

„GetPet“ – programėlė jūsų telefone, leisianti vienu mygtuko paspaudimu išsirinkti namų ieškantį augintinį, beliks susisiekti su gyvūnų prieglauda ir nuvažiuoti susitikti su būsimu keturkoju draugu. Štai tokia pažinčių svetaines primenanti programėlė nugalėjo hakatone „Hack4Vilnius“, kurį spalio mėnesį organizavo Vilniaus universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, įmonė „Cognizant Technology Solutions“ ir Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas. Praėjus keletui mėnesių po renginio, susitikome su nugalėtojų komandos „Reality Check“ atstovais Karoliu, Vaidu ir Asta ir paklausėme, kaip toliau bus plėtojamas projektas.

Apie hakatoną sužinojo iš draugų ir kolegų

Karolis pažymėjo, kad prisijungti prie „Hack4Vilnius“ jį paskatino draugas, kuris paskutinę minutę negalėjo dalyvauti. ,,Paprastai tokiuose renginiuose dalyvaudavau jau su idėja ir savo komanda, bet šįkart buvau be nieko, išskyrus mintį, kad vystysiu socialinį projektą“, – sakė Karolis. Vaidas, pakviestas kolegės, į hakatoną atėjo vedamas noro dalyvauti procese ir įgyvendinti savo idėjas. Vaidas su Karoliu pasakojo, kad hakatonai jiems nėra naujovė, kad yra tekę ne tik dalyvauti, bet ir laimėti. Asta, skirtingai nei kalbinti vaikinai, pripažino, kad tokio tipo renginiuose ji nėra dalyvavusi ir į „Hack4Vilnius“ atėjo pakviesta draugės. „Neturėjau jokių žinių apie hakatoną, bet visada norėjau sukurti programėlę ar bent dalyvauti ją kuriant. Laisvalaikiu užsiimu socialine veikla, skirta gyvūnams, tad norėjau sukurti kažką naudingo jiems“, – teigė Asta.

Įvairių sričių komandą subūrė idėja ir vertybės

Komanda „Reality Check“ – puikus pavyzdys, kad hakatonai yra skirti ne tik programuotojams, bet ir socialinių bei humanitarinių mokslų atstovams. Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete studijavęs Vaidas pasakojo, kad jis, Asta ir dar keli komandos nariai susitiko dar prieš hakatoną ir nusprendė padėti beglobiams gyvūnams. Asta sako: „Mes buvom „idėjininkai“, „marketingistai“, „kūrybininkai“, „dizaineriai“ ir idėjų generatoriai, bet neturėjome to, ko reikėtų šio renginio bazei – programuotojų.“ Taip prie jų prisijungė „Android“ programavimą išmanantis Karolis ir dar keli specialistai. „Pasirinkau šią komandą, nes patiko idėja, kurią jie norėjo vystyti“, – sakė Karolis. Komandos atstovų teigimu, visus narius subūrė bendros vertybės, kurios laiko komandoje iki šiol ir padeda plėtoti idėją.

Pamatytas benamis šuo nubrėžė aiškią problematiką

Komanda teigia, kad vienas iš jų pergalę lėmusių svertų buvo aiški problema, kurią norima spręsti. „Paskutinę renginio dieną prieš pat pristatymą mes sėdėjome lauke ir bėgo benamis šuniukas. Jo nuotrauka tapo mūsų pirmąja pristatymo skaidre su klausimu: ar esate susidūrę su tokia problema?“ – pasakojo Karolis. Vaidas pridūrė, kad pagrindinės problemos yra dvi: pirma, prieglaudos yra perpildytos, tad gyvenimo sąlygos karčios; antra, žmonės bijo, kad pasiimtas gyvūnas jiems netiks ir nebus galima jo grąžinti, tad nesiryžta jo pasiimti. Asta sako, kad ne mažiau svarbi problema buvo ir prieglaudų nenoras atiduoti augintinius laikinai globai. „Pagrindinis klausimas, kurį kėlėme, buvo: kodėl? Kodėl prieglaudos nenori laikinos globos? Kodėl jos vengia? Ir kai atsakėme į mažus klausimus, lengviau tapo spręsti didesnes problemas“, – teigė ji.

Sumani strategija ir komandos narių kompetencijų įvairovė atvėrė duris į sėkmę

Komanda jau nuo pirmo susitikimo žinojo, kad plėtos socialinę idėją. „Pirmą dieną buvom nusprendę, kad darysim socialinį projektą, buvom sutarę, kad kursime programėlę, ir iš anksto žinojome, kas joje bus. Visą antrą renginio dieną kūrėme strategiją, kaip programėlę reikėtų monetizuoti – paversti pajamų generavimo platforma. Vėliau, pasitarę su hakatono mentoriais, nusprendėme, kad turima verslo idėja per plati ir nespėsime projekto pristatyti per keturias minutes. Tad galiausiai dėjome visas pastangas, kad visiškai išgrynintume pirminę socialinę idėją“, – pasakojo Karolis. Vaido teigimu, labai svarbu buvo nuo pat pradžių vyravęs darbo pasidalijimas ir komandos narių tarpdiscipliniškumas: „Nuo pat pradžių komanda aiškiai pasiskirstė darbus. Programuotojai dirbo pirmajame aukšte, „idėjininkai“ antrajame. Tarp narių vykdavo nuolatinės diskusijos. Nueinam, pristatom, kas ką sumąstė, išsiskirstom ir toliau dirbam. Vieni su kompiuteriais, kiti su popieriaus lapais. Tai, kad darbas vyko „dviem aukštais“, ir tai, kad mūsų komanda buvo didelė ir turėjo įvairių kompetencijų specialistų, atvėrė mums kelią į sėkmę.“ Ne mažiau svariai prie pergalės prisidėjo komunikavimas su mentoriais, visą komandą vedusi bendra idėja ir galutinis pristatymas. Vaidas sako: „Produktas yra tiek pat svarbus, kaip ir jo pristatymas. Gaila, kad kitos komandos visas jėgas atidavė produkto techniniam parengimui ir per pristatymą tiek dalyviams, tiek komisijai problema ar jos sprendimas liko neaiškūs.“

Hakatonas – puiki bendradarbiavimo erdvė

Paprašyti įvertinti hakatoną kaip idėjų generavimo renginį, komandos nariai išskyrė jo stipriąsias ir silpnąsias vietas. Anot jų, hakatonas yra puikus ryšių ir pažinčių lizdas, tačiau ne mažiau svarbi pati jo bendruomeniškumo idėja ir žmonių skatinimas dirbti komandoje. Kontaktų tinklo plėtimo požiriu svarbūs ne tik įmonių ir organizacijų atstovai, bet visi renginio dalyviai. „Po mūsų pristatymo priėjo dalyvis iš kitos komandos ir pasisiūlė išplėsti mūsų programėlės vartotojų tinklą ir pritaikyti ją iOS sistemai“, – pasakojo Karolis. Jis teigė, kad tokio tipo renginiai yra tarsi žaidimų erdvė, kur gali praplėsti savo techninių žinių ribas ir išbandyti kažką naujo. Asta pridūrė, kad komandos nariai bendradarbiaudami tarpusavyje ne tik geriau pažįsta kitus ir save, bet ir randa bendrų idėjų būsimiems projektams. „Mūsų komandos nariai buvo iš skirtingų sričių, tad tarpusavyje nebuvo pažįstami iki renginio. Komandoje atsiskleidę radom sinergijos bendradarbiauti ateities projektuose, kurie šiandien jau yra įgyvendinami“, – sakė ji. Komandos teigimu, vienas iš dalykų, kurį hakatone būtų galima tobulinti – glaudesnis bendradarbiavimas tarp vertintojų ir dalyvių: „Buvo komandų, kurios sukūrė puikius produktus, bet nemokėjo jų pristatyti taip, kad šie būtų suprantami. Tam tikri komisijos komentarai po renginio visoms komandoms būtų labai naudingas dalykas“, – sakė jie.

Hakatonas vietoj darbo pokalbio

Užsienio šalyse vis dažniau hakatonai užima darbo pokalbio vietą. Kompanijos nori įvertinti, kaip jų būsimieji darbuotojai dirba komandoje ir sprendžia realias problemas, turėdami nedaug tam skirto laiko. „Hack4Vilnius“ nugalėtojai tokią praktiką siūlo vertinti atsargiai. Jų teigimu, hakatone svarbiausia yra komanda, tad žmogaus asmeninės savybės ir gebėjimai ne visada yra pastebimi. Hakatonas galėtų prisidėti, bet ne visiškai nulemti būsimo darbuotojo priėmimą. Vaidas sako: „Hakatonas būtų puiki vieta talentų skautams, panašiai kaip futbole ar krepšinyje. Didelės kompanijos galėtų atsiųsti savo skautus į hakatonus, jie aktyviai stebėtų jaunus talentus, susiburiančius, kad įgyvendintų norą kažką padaryti.“

„GetPet“ – surask savo svajonių augintinį

„GetPet“ programėlė, nugalėjusi hakatone, gimė kaip socialinė iniciatyva, subūrusi talentingą komandą savanorių, kurie siekia skatinti socialinę atsakomybę, kurti emociškai sveikesnę visuomenę ir ugdyti žmonių atsakingumą, tiek auginant turimus gyvūnus, tiek pasiimant beglobius gyvūnus globoti. Komandos pasiūlyta idėja yra trijų žingsnių programa: surask gyvūną naudodamasis programėle; pažink – pasimatyk su gyvūnu, pasiimk jį laikinai dviejų savaičių globai ir gauk padėsiantį mentorių ir „GetPet“ atmintinę; augink – priimk gyvūną į savo šeimą visam laikui.

Svarbu pabrėžti, kad programėlė neskatina konkurencijos tarp gyvūnų prieglaudų. Vaidas sako: „Mūsų tikslas buvo padaryti programėlę, kuri yra nešališka ir unifikuojanti visas suinteresuotas Vilniaus prieglaudas. Matydamas šuniuko nuotrauką, tu nežinai, kurioje prieglaudoje jis yra. Tiesiog žinai, kad jis ieško savo namų.“ Komanda sako, kad prie idėjos įgyvendinimo nemažai prisidėjo įmonė „Cognizant Technology Solutions“, padėjusi kontaktuoti su prieglaudomis ir teikusi kitokią įvairiapusę pagalbą. „Aplinkiniai, kuriems papasakojame apie produktą, iškart nori prisijungti, tad mentorius randame tikrai gana lengvai. Paprastai jais tampa gyvūnų mylėtojai, turintys nemažai patirties juos auginti. Tad mūsų idėja skatina ne tik gyvūnų prieglaudose kaitą, bet ir bendrą visuomenės švietimą apie gyvūnus ir tinkamą jų priežiūrą“, – teigė Asta.

