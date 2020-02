Į Lietuvą atvyksta UNESCO medaliu apdovanotas fizikos profesorius

Kovo 17–20 d. Vilniuje vyks fiziniams ir gamtos mokslams skirta konferencija „Open Readings 2020“. Per 63 metus į tarptautinį išaugęs renginys šiandien yra didžiausia Europoje nemokama studentų konferencija, kasmet sulaukianti pasaulinio lygio mokslininkų dėmesio. Vienas žymiausių mokslo atstovų šiemet – fizikos profesorius iš Australijos Chennupati Jagadishas, kurio tyrimai apima neuromokslą, neurotechnologijas, puslaidininkių optoelektroniką, nanotechnologijas bei medžiagų mokslą.

Ch. Jagadishas vadovauja Puslaidininkių optoelektronikos ir nanotechnologijų tyrimų grupei, dirbančiai Australijos nacionaliniame universitete. Anksčiau jis ėjo Elektros ir elektronikos instituto (Institute of Electrical and Electronics, IEEE) Fotonikos organizacijos ir Australijos medžiagų mokslų organizacijos prezidento pareigas. Iki 2016 m. Ch. Jagadishas buvo Australijos mokslų akademijos fizinių mokslų sekretorius ir viceprezidentas. Mokslininko konsultacijų techniniais klausimais prašo daugybė aukštųjų technologijų kompanijų net iš 25 šalių.

Ch. Jagadishas yra parašęs daugiau nei 930 mokslinių straipsnių, yra 5 patentų autorius, knygos bendraautoris ir 13 knygų redaktorius. Tokie mokslininko pasiekimai neliko neįvertinti – jis buvo pagerbtas prestižiniu Australijos nacionalinio universiteto Peterio Baume’o apdovanojimu, IEEE Pionieriaus apdovanojimu nanotechnologijų srityje, UNESCO medaliu už nanotechnologijų mokslo plėtojimą. IEEE Nanotechnologijų taryba mokslininkui suteikė nusipelniusio lektoriaus vardą.

Be mokslo, Ch. Jagadishas užsiima ir filantropine veikla. Kartu su žmona dr. Vidya Jagadish profesorius yra įkūręs specialų fondą, skirtą gabiems studentams iš besivystančių šalių. Jagadishų šeimos stipendijas gaunantys studentai kviečiami savo tyrimus atlikti aukšto lygio Australijos nacionalinio universiteto laboratorijose.

Šių metų konferencijoje prof. Ch. Jagadishas skaitys paskaitą „Optoelektronikos ir energijos pritaikymams skirtos puslaidininkinės nanovielutės“ (angl. „Semiconductor Nanowires for Optoelectronics and Energy Applications“), kurioje papasakos apie nanovielučių svarbą ir jų pritaikymo galimybes didelio našumo lazeriuose, teraherciniuose detektoriuose, saulės elementuose ir net neuroniniuose tinkluose.

Mokslininkas yra parengęs ir papildomą, mažiau formalią paskaitą „Ar nesėkmės yra kelias į sėkmę?“, kurioje papasakos apie savo gyvenime iškilusius sunkumus, kaip jie buvo įveikti ir kaip ši patirtis padėjo jam tapti vienu sėkmingiausiai dirbančių mokslininkų.

Daugiau informacijos apie konferenciją „Open Readings“ rasite čia, naujienas galite sekti „Facebook“ platformoje.

Konferencijos „Open Readings“ organizatoriai: Vilniaus universiteto Fizikos fakultetas, Valstybinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras, SPIE Student Chapter of Vilnius University, OSA Student Chapter of Vilnius University ir European Physical Society Young Minds Section of Vilnius.