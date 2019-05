Į Lietuvą iš JAV – tyrinėti ryklių!

Gegužės 21 d. Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto Geomokslų institute vyko tyrėjo Timofii Sokolskyi (Duke University) paskaita apie ryklių evoliuciją „Sharks in the fossil record: surviving mass extinctions for 400 million years”.

Į Lietuvą iš JAV mokslininkas atvyko norėdamas ištyrinėti J. Dalinkevičiaus ir R. Mertinienės juros ir kreidos periodų ryklių dantų kolekcijas. Paskaitoje T. Sokolskyi papasakojo, kodėl šios kolekcijos yra išskirtinai svarbios siekiant atskleisti priežastis, lėmusias ryklių karaliavimą pasaulio vandenynuose kreidos periodo viduryje.

Tarp kolekcijos eksponatų galima rasti nemažai naujų rūšių dantų pavyzdžių. Pats mokslininkas yra įsitikinęs, kad šis faktas, be jokios abejonės, padeda užpildyti spragas šiandieninėje selachijų paleontologijoje.

Paklaustas, kodėl kaip savo tyrinėjimo objektą jis pasirinko būtent ryklius, T. Sokolskyi sako: „Nes jie yra šaunūs! Jų dantys yra itin vertinami visame pasaulyje, tačiau pačių ryklių svarba paleontologijoje – tiek ekologinė, tiek stratigrafinė – dažnai nepastebima.“