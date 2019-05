Į pagalbą rinkėjui grįžta atsinaujinęs projektas ManoBalsas.lt

Į pagalbą Lietuvos rinkėjams grįžta atsinaujinęs internetinis rinkimų kompasas ManoBalsas.lt.

Balandžio 29 d. startavo testas, skirtas Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimams, o gegužės 10 d. startuos testas, skirtas Europos Parlamento rinkimams. Atsakę į testo klausimus, rinkėjai sužinos, kokia partija ir koks kandidatas yra arčiausiai jų pažiūrų. Šia galimybe jau pasinaudojo daugiau nei dvidešimt trys tūkstančiai vartotojų.

Testo klausimynas apima aktualiausius, daug diskusijų visuomenėje sukėlusius ekonomikos, socialinės politikos, kultūros, valstybės valdymo ir kitų sričių klausimus. Užpildęs testą rinkėjas gali matyti, kaip jo atsakymai sutampa su kandidato atsakymais pagal atskiras temines sritis, ir pasižiūrėti savo ir politiko nuostatų grafinį vaizdą pagal politinių takoskyrų ašis.

„Apskritai internetiniai rinkimų kompasai, tokie kaip ManoBalsas.lt – tai visame pasaulyje jau spėję išpopuliarėti įrankiai, skirti rinkėjams, politikos apžvalgininkams ir visiems besidomintiems rinkimų temomis“, – sako viena iš projekto autorių, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorė Ainė Ramonaitė. Racionalaus balsavimo sistemos kūrėjų teigimu, pagrindiniai projekto tikslai yra demokratijos stiprinimas šalyje ir siekis prisidėti prie pilietinės visuomenės ugdymo.

Atlikę šių metų Lietuvos Prezidento rinkimams skirtą testą, lankytojai gali palyginti asmenines nuostatas su kandidatų į prezidentus prioritetais, susipažinti su kiekvieno jų atsakymais ir komentarais. Į pateiktus klausimus neatsakė tik vienas kandidatas – Valdemaras Tomaševskis.

„Kuriant internetinius rinkimų kompasus siekiama grąžinti į politines diskusijas vertybinius klausimus, kad rinkimai nebūtų vien apie įvaizdžius. Šie įrankiai nepataria, už ką balsuoti, bet skatina domėtis rinkimų programomis ir balsuoti atsakingai. Tuo tarpu politikai yra raginami skaidriai pristatyti savo vertybes ir laikytis rinkimų pažadų“, – teigia dr. Mažvydas Jastramskis, politologas, internetinio rinkimų kompaso ManoBalsas.lt bendraautoris.

Be to, šiemet antrą kartą per projekto gyvavimo istoriją yra kuriamas testas, skirtas Europos Parlamento rinkimams. Klausimynas bus paremtas ne tik Lietuvos, bet ir ES politinėmis aktualijomis. Atlikus testą, politinių vertybių žemėlapyje lyginamos rinkėjo ir pagrindinių Lietuvos bei Europos politinių partijų pozicijos. Europos Parlamento rinkimams skirtą testą atlikti bus galima nuo gegužės 10 d.

Projekto vykdytojų teigimu, „siekiama ne tik prisidėti prie demokratijos kokybės gerinimo Lietuvoje, bet ir tarptautiniu lygmeniu. Esame viena iš pirmųjų šalių, kuri apskritai inicijavo tokio įrankio atsiradimą ir įgyvendinimą. Džiaugiamės, kad turime galimybę mažinti populizmą, skatinti žmones domėtis rinkimais, naudojantis jiems patraukliomis priemonėmis.“

Internetinis rinkimų kompasas ManoBalsas.lt veikia nuo 2008 m. ir jau buvo pritaikytas šešeriems rinkimams Lietuvoje – Seimo 2008 m., 2012 m. ir 2016 m., Prezidento 2009 m. ir 2014 m., Europos Parlamento 2009 m. Lietuvoje projektą įgyvendina Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas, o ES šalyse vykdomą projektą koordinuoja rinkimų kompasų kūrėjai iš Nyderlandų „Kieskompas“. Projekto informacinis partneris – naujienų portalas Delfi.lt, projektą parėmė Nyderlandų Karalystės ambasada Lietuvoje.