Į Vilniaus universitetą atvyksta Nobelio premijos laureatas

Liepos 5 d. Vilniaus universitete (VU) lankysis Vokietijos Maxo Plancko biochemijos instituto direktorius emeritas ir Miuncheno technikos universiteto profesorius, Nobelio premijos laureatas biochemikas Robertas Huberis.

2011 m. R. Huberiui buvo suteiktas VU garbės daktaro vardas, o šių metų vasario 16 d. mokslininkas buvo apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžiumi, kuris jam šalies prezidentūroje bus įteiktas liepos 4 d.

Vizito metu profesorius VU Gyvybės mokslų centre skaitys atvirą paskaitą „New Ways of Vision: Protein Structures in Translational Medicine and Business Development – my Experience“.

R. Huberis gimė 1937 m. Vokietijoje. Miuncheno technikos universitete studijavo chemiją. Nuo 1960 m. dirbo Maxo Plancko biochemijos institute, o 1971 m. tapo šio instituto direktoriumi. Nuo 1976 m. yra Miuncheno technikos universiteto profesorius.

1988 m. R. Huberis, Johannas Deisenhoferis ir Hartmutas Michelis tapo Nobelio premijos laureatais chemijos srityje už intramembraninio baltymo kristalizavimą ir erdvinės struktūros atskleidimą Rentgeno kristalografijos metodu.

Pasaulinio garso biochemikas daugybę metų palaiko glaudžius ryšius su VU Biotechnologijos instituto mokslininkais. Paskatinti profesoriaus R. Huberio, instituto tyrėjai pradėjo baltymų molekulių erdvinės struktūros tyrimus. Remdamas šiuos darbus, profesorius institutui padovanojo savo laboratorijos tyrimų įrangą ir aktyviai dalyvavo vykdant bendrus tyrimus.