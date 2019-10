Ingos Vidugirytės knyga „Gogolis ir geografinė romantizmo vaizduotė“ išleista Rusijoje

Maskvos (Rusija) leidykla „New Literary Observer“ (daugiau informacijos apie leidyklą http://eng.nlobooks.ru) įsigijo Vilniaus universiteto (VU) Filologijos fakulteto docentės dr. Ingos Vidugirytės-Pakerienės, šiuo metu einančios kultūros atašė Maskvoje pareigas, VU leidyklos 2015 metais išleistos knygos „Geografinė vaizduotė“ („Гоголь и географическое воображение романтизма“) leidybos rusų kalba Rusijoje teises. 2018 metais ši knyga yra išleista anglų kalba („Gogol and the Geographical Imagination of Romanticism“).

Knygoje autorė leidžiasi į tyrimą, skirtą apibrėžti moderniosios geografinės vaizduotės atsiradimo ir vystymosi Rusijoje pradinį etapą. Joje nagrinėjamas 1830-ųjų metų intelektualų gyvenimas, kai rusų literatai perėmė naują geografijos paradigmą, kilusią iš vokiškojo romantizmo. Knygoje telkiamasi į Nikolajaus Gogolio kūrybinį palikimą – žmogaus, kuris pirmasis Rusijoje perprato ir apibrėžė naująjį požiūrį į geografijos mokslą.

Tai Gogolis padarė savo straipsniu „Pastabos dėstant geografiją vaikams“ (1831). Pristatoma Gogolio geografinių idėjų archeologija ir analizė, kurios pagalba siekiama nustatyti intertekstualius ryšius tarp autoriaus grožinės literatūros veikalų ir jo naudotų geografinių šaltinių.

