Įspūdžiai iš tarptautinio teisės studentų seminaro Vengrijoje

Lapkričio 13–17 d. Pečo universitete Vengrijoje vyko tarptautinis Europos ir konstitucinės teisės studentų seminaras „The Role of State in the 21st Century“. Seminare dalyvavo studentai ir dėstytojai iš Lietuvos, Lenkijos, Vengrijos, Rusijos, Vokietijos, Latvijos ir Kenijos. Šiame projekte Vilniaus universiteto (VU) Teisės fakulteto dėstytojai ir studentai dalyvauja jau 12 kartą.

Šiais metais VU Teisės fakultetui atstovavo ir pranešimus skaitė studentai Aurelija Šerniūtė, Vilius Norvaišas, Tomas Pilkis ir doktorantas Vytis Turonis, kuruojami doc. dr. Vaidoto Vaičaičio. Pranešimų tema – valstybės vaidmuo šiuolaikinėje valstybėje.

Studentai savo pranešimuose svarstė dvigubos pilietybės, suvereniteto sampratos, valstybės pasaulietiškumo ir gero administravimo principų Lietuvos konstitucinėje teisėje klausimus. Pranešimai buvo skaitomi keturių skirtingų temų grupėse, kuriose dalyvavo kiekvienos šalies atstovas. Pristačius nagrinėjamus klausimus vykdavo diskusija, kurios metu klausytojai užduodavo klausimus, o pranešėjai atsakydavo dalydamiesi savo įžvalgomis.

Nominaciją už geriausią mokslinį darbą gavo VU Teisės fakulteto 3 kurso studentas Vilius Norvaišas, kuris skaitė pranešimą „Popular Sovereignty through Referendum v. the Rule of Law as Eternal Clause: the constitutional doctrine of Lithuania“. Seminaro pabaigoje visų šalių atstovams buvo įteikti dalyvavimo sertifikatai.