Jungtinėje Karalystėje išleista Filologijos fakulteto profesoriaus knyga

2019 m. pradžioje Jungtinėje Karalystėje pasirodė Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto profesoriaus dr. Almanto Samalavičiaus mokslinė publikacija „Lithuanian Architecture and Urbanism: Essays in History and Aesthetics“.

Knygoje nagrinėjama, kokį poveikį urbanizacijos procesams Lietuvoje padarė modernizmo ideologija vėlyvuoju sovietmečiu ir kokią įtaką jiems darė ir tebedaro privataus kapitalo ir rinkos ekonomikos įsigalėjimas bei plėtra posovietiniu laikotarpiu. Analizuojamos sąsajos tarp urbanizacijos ir visuomenės komodifikacijos tendencijų. Nemažai dėmesio skiriama Lietuvos didmiesčių viešųjų erdvių problemų analizei, kolektyvinės atminties įprasminimo viešosiose erdvėse klausimams. Keturi šios knygos skyriai skirti Lietuvos baroko architektūros paveldui (ypač Vilniaus Šv. Petro ir Povilo bažnyčios estetiniam savitumui) ir „Antakalnio Versalio“ reiškiniui. Taip pat juose nagrinėjamas proporcijų estetikos diskursas Lietuvos architektūroje.

Šią knygą sudaro dvylika autoriaus akademinių straipsnių: dalis jų anksčiau buvo publikuoti Italijos, Vengrijos ir JAV tarptautiniuose mokslo žurnaluose, dalis pirmąkart skelbiami šioje knygoje. Du iš čia skelbiamų tekstų yra parengti mokslininko paskaitų, skaitytų 2015 ir 2017 m. Romos universiteto Architektūros fakultete, pagrindu.

Kaip rašoma knygos anotacijoje, šis tarptautiniu mastu platinamas prof. A. Samalavičiaus mokslo veikalas bus naudingas architektūros ir kultūros istorikams bei kritikams, besidomintiems Rytų Europos ir Baltijos regiono kultūros bei architektūros procesų ir tendencijų tyrimais.