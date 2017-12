Juozo Sido parama VU Istorijos fakultetui

2017 m. pradžioje Vilniaus universitetas ir JAV lietuvis Juozas Sidas pasirašė dovanojimo sutartį, pagal kurią buvo remiamos istorijos studijos ir mokslas Vilniaus universitete. Šia parama Juozas Sidas puoselėja savo dėdės, žymaus tarpukario Lietuvos politinio veikėjo, diplomato Vaclovo Sidzikausko (1893–1973) atminimą.

Sutartis numatė, kad paramos lėšos (14 500 eurų) skiriamos trims veikloms: Istorijos fakulteto infrastruktūros atnaujinimui, mokslo rezultatų sklaidai ir mokslininkų skatinimui. Didžioji lėšų dalis buvo panaudota atnaujinant darbuotojų ir studentų kompiuterinę klasę. Ši kompiuterinė ir programinė įranga padeda užtikrinti Istorijos fakultete vykdomų studijų ir mokslinių tyrimų ryšius su praktine-taikomąja sritimis – naudoti fizinių ir technologijos mokslų pasiekimus bei priemones istorijos, archeologijos, paveldo studijose (GIS, ESRI, ArcGIS programinės įrangos – žemėlapių, duomenų bazių, archeologinių brėžinių ir piešinių sudarymas ir kt.).

Kita lėšų dalis buvo skirta Istorijos fakulteto mokslininkų tiriamųjų darbų ir tarptautiškumo sklaidai, viešinant Lietuvos istorijos tyrimus tarptautiniu lygiu – finansuotas 11 straipsnių, kurie bus publikuoti užsienio leidiniuose, vertimas į anglų kalbą.

Galiausiai buvo paskelbta Vaclovo Sidzikausko premija už istorijos mokslo tyrimus. Šių metų premija per Istorijos fakulteto baigiamąją mokslo metų šventę birželio 26 d. Šv. Jonų bažnyčioje buvo įteikta doc. Marijai Drėmaitei už dvi monografijas apie tarpukario ir sovietmečio architektūrą (Progreso meteoras: modernizacija ir pramonės architektūra Lietuvoje, 1918-1940, Vilnius: Lapas, 2016; Baltic Modernism. Architecture and Housing in Soviet Lithuania, Berlin: DOM Publishers, 2017).

Juozo Sido parama leidžia stiprinti sritis, kuriose labiausiai trūksta resursų – tyrimų infrastruktūrą ir paramą tarptautinėms aukšto lygio publikacijoms Lietuvos istorijos tema rengti.