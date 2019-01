Kandidatai į Vilniaus merus VU diskutavo apie komunikaciją ir idėjas

Transportas, miestiečių įtraukimas į sostinės gyvenimą, idėjų sklaida ir komunikacija su rinkėjais. Šiuos bei kitus vilniečiams ir akademinės bendruomenės nariams svarbius klausimus trečiadienio vakarą aptarė kandidatai į Vilniaus mero postą.

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto magistrantų rengiamoje diskusijoje „Idėjos sostinei. Mero rinkimai“ dalyvavo Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas Remigijus Lapinskas, visuomenininkas Vilius Navickas, Liberalų sąjūdžio kandidatas Martynas Nagevičius, partijos „Tvarka ir teisingumas“ kandidatas Ramojus Girinskas ir Seimo narys, Lietuvos centro partijos kandidatas Naglis Puteikis.

Diskusijos pradžioje kandidatų į mero postą buvo paprašyta per vieną minutę susirinkusiai auditorijai pristatyti savo pagrindines politines idėjas. Iš karto po to buvo parodytas vaizdo reportažas, kuriame atskleisti gatvėse sutiktų vilniečių lūkesčiai ir nuomonės, ko šiuo metu trūksta Vilniui. Viena iš pagrindinių kandidatų aptartų temų – kaip pagerinti Vilniaus miesto viešąjį transportą, taip pat ypač daug diskutuota apie transporto spūstis ir eismą centre. Kaip teigė V. Navickas, paskatinti žmogų persėsti į visuomeninį transportą stengiasi visas progresyvus pasaulis. „Dar prieš aštuonerius metus sakiau, kad reikėtų stabdyti tranzitą per senamiestį – įvedant mokestį už įvažiavimą į senamiestį“, – sakė kandidatas į Vilniaus mero postą.

R. Lapinskas teigė šiuo klausimu matantis modernias galimybes ir situacijai pagerinti siektų panaudoti turimą infrastruktūrą. Kaip vieną iš pavyzdžių įvardijo šviesoforų įsijungimo sureguliavimą. Savo nuomonę apie viešąjį transportą turėjo visi kandidatai, tačiau diskusija tapo dar intensyvesnė auditorijai pradėjus užduoti klausimus ne tik apie politines idėjas, bet ir apie kandidatų skleidžiamą komunikaciją prieš rinkimus.

Kalbėdamas apie komunikaciją ir idėjų skleidimą, R. Girinskas teigė, kad žiniasklaidos kanalų naudoti negali, jam tai per brangu. „Kokius komunikacijos kanalus mes galime naudoti: žiniasklaidos mes negalime – mes neturime pinigų. Televiziją – ar galime? Ne, negalime. Tai yra atsakymas į daugelį klausimų. Oligarchinės partijos – jos naudos visus įmanomus sklaidos kanalus. Mūsų strategija kiek kitokia, mūsų strategija yra daugiau partizaninė strategija“, – diskusijoje aiškino R. Girinskas. Anot jo, visais žiniasklaidos kanalais naudotis gali tik „oligarchai“, o didžiausią rezultatą jam pačiam duoda tiesioginis bendravimas su rinkėjais.

R. Girinskui pritarė ir visuomenininkas V. Navickas. „Komunikacija kaip įrankis gal ir mūsų silpnoji vieta, nes mes neprieinam prie televizijos kanalų, žiniasklaidos visokiausių kanalų, bet mes čia esame dėl to, kad visų mūsų idėjos yra pakankamai stiprios, o tie, kurie turi kanalus ir pinigų maišus, ir komunikaciją – jų čia nėra. Tai manau, kad yra didelė tikimybė, kad meras bus ne iš ano tarpo, o iš šito“, – kalbėjo V. Navickas.

Kai kurie kandidatai, paklausti apie komunikacijos kanalus, įžvelgia komunikacijos internetinėje erdvėje svarbą. Anot M. Nagevičiaus, komunikacijos kanalai priklauso nuo to, kaip kiekvienas kandidatas įsivaizduoja savo rinkėją. „Pavyzdžiui, liberalų rinkėjai dažniausiai aktyvūs internete ir socialinius tinklus naudojantys žmonės. Tad labai didelio dėmesio sulaukiama būtent per šį kanalą“, – sakė politikas. Socialinių tinklų naudą pabrėžė ir V. Navickas. Jis teigė, kad socialiniai tinklai tarp komunikacijos kanalų bus numeris vienas – per juos bus įgarsinamos visos žinutes ir rinkiminė programa.

Kandidatas į mero postą N. Puteikis pareiškė, kad jo pranašumas – kandidatavimas ne tik į mero, bet ir į prezidento postą, be to, sakė jaučiantis, kad ir į Europos Parlamentą kandidatuoti reikėtų. „Aš naudosiu pranašumą, kurio neturi mano konkurentai – jaučiu, kad reikia kandidatuoti ir į Europos Parlamentą. Nesijuokite, konkurentai, nes aš turėsiu tris kartus daugiau televizijos ir radijo negu jūs. Ir aš dabar sugalvojau, kad reikia kandidatuoti. Visos trys kampanijos vyksta dabar ir visos trys rinkimų sąskaitos gali būti vienoje“, – dėstė kandidatas.

Be to, N. Puteikis teigė, kad rinkimuose nori įnešti sumaišties kitiems kandidatams ir skelbti kitokį požiūrį. Tuo tarpu V. Lapinskas teigė, kad jis ir jo partija nieko nesiruošia griauti, tik tikisi dirbti žmonėms.

M. Nagevičius, atsakydamas į auditorijos klausimą, ar jausis viską padaręs, kad jo idėjos pasiektų rinkėjus, jei rinkimų nelaimės, prisipažino kaskart kam nors nepavykus sakantis, kad galėjo geriau. „Kai kiekvieną kartą tu kažką padarai, kažką įgyvendini: ar tai projektą, ar vaikus užaugini, ar investuoji į kažką – visada atrodo, kad galėjai padaryt geriau. Visada taip būna, net jeigu ir viskas labai gerai pasiseka“, – kalbėjo M. Nagevičius.