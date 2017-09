Knygos „Tremtinio užrašai“ pristatymas

Kviečiame į Vilniaus universiteto (VU) Užsienio kalbų instituto dėstytojos Rasos Bačiulienės sudarytos knygos „Algimantas Katilius. Tremtinio užrašai. Antras tomas“ pristatymą rugsėjo 29 d., penktadienį, 17 val. VU Adomo Mickevičiaus muziejuje.

Antrajame knygos tome „Jaunystė Utenos gimnazijoje“ (leidykla „Pamėginčius“, Vilnius) aštuoniolikametis paauglys pasakoja apie savo gyvenimą pabėgus iš Sibiro ir besimokant Utenos berniukų gimnazijoje 1948–1951 metais, per patį Stalino režimo įkarštį, kai buvo įvykdytas ne vienas šiurpus nusikaltimas prieš lietuvių tautą.

Leidinys skirtas plačiam skaitytojų ratui, tačiau ypač svarbus jaunimui. Jie girdi bendraamžio pasakojimą, kaip sovietmečiu buvo varžoma žmogaus ir žodžio laisvė, kaip jaunas žmogus buvo verčiamas laviruoti tarp sovietinės represijos pinklių ir deginančio troškimo kovoti už Lietuvos laisvę bei nepriklausomybę.

Autentiškuose dienoraščiuose atsiskleidžia ne tik išskirtinė jaunuolio asmenybė, iš jų skaitytojas sužino to meto realijas, susipažįsta su istoriniais faktais, iš pirmų lūpų išgirsta apie 1948 ir 1949 metais vykdytus trėmimus, be to, susipažįsta su Utenos jaunimo gyvenimo būdo savitumais, sovietinėmis švietimo ir pinigų reformomis, taip pat KGB saugumo metodais ir partizanų kovos ypatumais.

Maloniai laukiame knygos pristatyme Adomo Mickevičiaus muziejuje (Bernardinų g. 11).