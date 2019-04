Leidykla „Springer Nature“ išleido prof. Audriaus Dubiečio ir prof. Arnaud Couairono monografiją

Viena didžiausių ir pirmaujančių akademinių leidyklų pasaulyje „Springer Nature“ išleido prof. Audriaus Dubiečio ir prof. Arnaud Couairono monografiją „Ultrafast Supercontinuum Generation in Transparent Solid-State Media“. Joje pateikiami labai plataus spektro lazerinės spinduliuotės, vadinamos superkontinuumu, generacijos skaidriose kietakūnėse medžiagose fizikiniai principai ir eksperimentinių rezultatų apžvalga.

Kartu aptariamos šios tyrimų krypties raidos tendencijos ir perspektyvos, akcentuojant naujausius eksperimentinius pasiekimus, orientuotus į plataus spektro spinduliuotės valdymą, galios ir energijos didinimą bei paprastų ir patikimų impulsų spūdos metodų plėtojimą, kurie leidžia generuoti pačius trumpiausius – keleto optinių ciklų trukmės – impulsus ir kurie gali būti lengvai integruojami į daugelį šiuolaikinių lazerinių sistemų.

Ši monografija vainikuoja 2006 m. prasidėjusio vaisingo A. Dubiečio ir A. Couairono vadovaujamų mokslinių grupių bendradarbiavimo rezultatus, kurie buvo paskelbti daugiau nei 30 bendrų mokslinių straipsnių (darbų citavimų skaičius >1000). Šių metų pradžioje monografijos autoriai kaip kviestiniai redaktoriai parengė specialų Amerikos optikų draugijos nuo 1917 m. leidžiamo žurnalo „Journal of the Optical Society of America“ numerį, skirtą superkontinuumo generacijai įvairiuose kristaluose ir šviesolaidžiuose ir šio reiškinio taikymams spektroskopijoje, vaizdinant, kuriant naujus ultratrumpųjų šviesos impulsų šaltinius.

Audrius Dubietis yra Vilniaus universiteto išskirtinis profesorius, Fizikos fakulteto Lazerinių tyrimų centro Ultrasparčiosios netiesinės optikos teminės mokslinės grupės vadovas. Prof. Arnaud Couaironas yra Ecole polytechnique (Prancūzija, Paryžius) Teorinės fizikos centro mokslinis direktorius.