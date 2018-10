Lietuva paminėjo Europos biotechnologijų savaitę

Paskutinė rugsėjo savaitė jau šeštą kartą visoje Europoje buvo minima kaip Europos biotechnologijų savaitė (angl. European Biotech Week). Šiemet prie šios iniciatyvos prisijungė 18 senojo žemyno šalių, o iš viso valstybėse dalyvėse surengta per 120 skirtingų renginių: konferencijų, kūrybinių dirbtuvių, parodų, atvirų durų dienų mokslo ir studijų institucijose.

„Jeigu Lietuvoje kaip prioritetines sritis pozicionuojame biotechnologijas, lazerius, tai ir tarptautiniu mastu turime išlaikyti tas pačias pozicijas, juolab kad šių renginių pagrindinis tikslas – didinti biotechnologijų žinomumą, nes ši mokslų sritis glaudžiai susijusi su mūsų kasdieniu gyvenimu“, – įsitikinusi Europos biotechnologijų savaitės renginių Lietuvoje koordinatorė, Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro (VU GMC) mokslininkė ir Lietuvos biotechnologų asociacijos prezidentė dr. Inga Matijošytė.

Ji pasakoja, kad vienu ryškiausių šios savaitės akcentų tapo tarptautinis gyvybės mokslų forumas „Life Sciences Baltics“. Tačiau būta ir kitų svarbių renginių. VU GMC paskaitas skaitė du iškilūs mokslininkai: Nobelio chemijos premijos laureatas iš Stanfordo universiteto (JAV) prof. Brianas K. Kobilka, taip pat garsus japonų biochemikas, Japonijos medicininių tyrimų ir plėtros agentūros (angl. AMED) prezidentas prof. Makoto Suematsu.

Lietuvos moksleivių VU GMC laboratorijose laukė edukacinės programos: keturios dešimtys 13–14 metų vaikų iš įvairių Jurbarko rajono mokyklų galėjo susipažinti su biotechnologijomis ir šio mokslo reikšme kasdieniame gyvenime, taip pat dalyvauti protmūšyje.

„Vilnius-Lithuania iGEM“ komanda kartu su Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga surengė kūrybines dirbtuves „How I prepare myself to be cloned. Lactose intolerance DNA test“. Tai bandymas įgyvendinti mokslinių ir meninių praktikų simbiozės galimybę, kalbėjimasis apie genų inžineriją ir gyvybės programavimą.

Rugsėjo 28 d. Linkuvos gimnaziją, kuri šiemet švenčia 100 metų jubiliejų, aplankė „Mobilioji bioklasė“. Tai specialus autobusas su laboratorine įranga ir tyrėjų bei studentų komanda, kuri kartu su moksleiviais atlieka laboratorinius darbus ir taip populiarina gyvybės mokslus.

VU GMC Biotechnolgijos instituto Taikomosios biokatalizės sektoriaus tyrėjai ir studentai lankėsi tuomečio VU Gamtos mokslų fakulteto alumnės Agnės Vaitkevičienės įkurtoje biotechnologijų įmonėje „Froceth“, kuri gamina pažangios terapijos vaistinius preparatus, individualiai pritaikytus kiekvienam pacientui.

Rugsėjo 24 ir 25 dienomis VU GMC sulaukė per 80 geriausių moksleivių iš Vilniaus licėjaus, Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos, Šiaulių Didždvario gimnazijos ir VGTU licėjaus. Mokiniai atliko laboratorinius darbus, klausėsi VU GMC mokslininkų paskaitų, dalyvavo ekskursijose po centrą. Jau penkiolika metų šias veiklas koordinuoja profesorius Gervydas Dienys.

Biotechnologijos sektoriaus pradžią žymi 1953 metai, kai buvo atrasta DNR molekulė. Pirmą kartą Europos biotechnologijų savaitė pradėta minėti 2013 m., žymint 60-metį nuo šio atradimo. Tai leido tiek mokslininkams, tiek visuomenei geriau suprasti pasaulį, kuriame gyvename. DNR molekulės atradimas siejamas su reikšmingais genų, baltymų, virusų, bakterijų ir kamieninių ląstelių proveržiais. Biotechnologijų pasiekimai taikomi daugelyje sektorių: sveikatos apsaugai, žemės ūkiui, maisto pramonei, energetikai, sanitarijai.

Europos biotechnologijų savaitė rengiama organizacijos „EuropaBio“ iniciatyva. Lietuvos biotechnologų asociacija šiai organizacijai priklauso nuo 2009 m. Lietuva vienintelė iš Baltijos šalių dalyvauja Europos biotechnologijų savaitėje nuo pat jos pradžios 2013 m.