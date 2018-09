Lietuvos ir JAV tyrėjai aptars mokslu paremtų idėjų komercializavimą

Rugsėjo 28 d. Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centre (VU GMC) vyks tarptautinis seminaras „Accelerating R&D Based Ideas in Life Sciences: Dialogue between the US and Lithuania“, kurio tema – žinių ir technologijų perdavimas gyvybės mokslų srityje.

„Mokslo žinių, išradimų ar inovatyvių idėjų taikymas verslo ir visuomenės poreikiams yra neatsiejama tyrėjo darbo dalis. Ypač dinamiškoje gyvybės mokslų srityje, kurioje nauji moksliniais tyrimais grįsti sprendimai gali turėti didžiulę įtaką personalizuotos medicinos, klinikinių tyrimų, farmacijos, chemijos, maisto pramonei ir kitoms su žmogaus sveikata susijusioms sritims. Kai moksliniais tyrimais paremta idėja jau paruošta rinkai, kokie iššūkiai laukia nusprendus ją komercializuoti? Šis ir kiti klausimai kirba ne tik atėjus „Eureka!“ akimirkai, bet ir nuosekliai dirbant laboratorijoje. Šiame seminare sužinosite, kaip sekėsi kolegoms, kuriantiems įmones čia, Lietuvoje, ir kaip gyvybės mokslais paremtos idėjos pradeda kelią JAV“, – teigia VU GMC direktorius dr. Gintaras Valinčius.

Pasak Lietuvos biotechnologų asociacijos prezidentės, VU GMC mokslininkės dr. Ingos Matijošytės, šiuo metu gyvybės mokslai yra viena konkurencingiausių mokslinių tyrimų sričių.

„Gyvybės moksluose gausu inovatyvių sprendimų, tad naujų žinių pritaikymo modelis versle turi būti dinamiškas ir labai tikslingas. Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos šioje srityje yra brangios, todėl sudėtinga įvertinti pirminį idėjos komercinį potencialą. Šios srities rinkos didelės, bet taip greitai kintančios, kad tiek investuotojų paieška, tiek verslo steigimo ypatybės reikalauja specifinių žinių. Gyvybės mokslų srities idėjų komercinimo receptas nelengvas, tačiau nuolat reikia ieškoti geriausių sprendimų būdų, kalbėti ir dalytis patirtimi“, – tvirtina dr. I. Matijošytė.

Tarptautiniame seminare „Accelerating R&D Based Ideas in Life Sciences: Dialogue between the US and Lithuania“ bus nagrinėjamos gyvybės mokslų srities idėjų plėtojimo, verslo kūrimo, plėtros temos. Diskusijoje dalyvaus ir įžvalgomis dalysis JAV Templio ir Pensilvanijos universitetų atstovai, lietuviškų startuolių UAB „Droplet Genomics“ ir UAB „Froceth“ įkūrėjai.

Šis seminaras yra atsakomasis VU renginys po gyvybės mokslų atstovų iš Lietuvos delegacijos vizito į Filadelfiją Pensilvanijos valstijoje (JAV).

Renginį organizuoja Vilniaus unviersitetas su Lietuvos biotechnologų asociacija. Seminaras vyks rugsėjo 28 d. 9 val. VU GMC Didžiojoje (R106) auditorijoje. Renginio kalba – anglų.

