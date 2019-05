Medijos ir skaitmeninė leidyba – studijų programa žvelgiantiems į ateitį

„Leidyba yra viena svarbiausių laisvės išraiškų, ji formuoja pilietiškumą, sąmoningumą, demokratiškumą“, – tokiais žodžiais balandžio mėnesį vykusį susitikimą su Lietuvos leidėjais pradėjo Lietuvos Respublikos kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas.

Vilniaus universiteto (VU) leidyklos direktorius dr. Arūnas Gudinavičius pastebi ne tik leidybos svarbą, bet ir pokyčius bei nuolatinį augimą.

„Šiuo metu žmonės skaito daugiau nei bet kada anksčiau. „Worldometers“ duomenimis, daugiau nei trys milijardai interneto ir skaitmeninių medijų vartotojų kasdien parašo daugiau nei tris milijonus tinklaraščio įrašų, daugiau nei 600 tūkstančių žinučių socialiniuose tinkluose – kasdien šie skaičiai auga, didėja žmonių įsitraukimas ir interakcija. Esant tokiai situacijai didėja ir skaitmeninės leidybos produktų kūrėjų paklausa“, – teigia dr. A. Gudinavičius.

Ši tendencija neaplenkia ir Lietuvos. Joje, kaip ir visame pasaulyje, vis daugiau pinigų išleidžiama skaitmeninėms paslaugoms – filmų, muzikos, knygų prenumeratai, auga ir kompiuterinių žaidimų pardavimai. Tačiau dažnai darbo rinkoje trūksta gerų specialistų, kurie suvoktų skaitmeninės leidybos veikimo principus, gebėtų panaudoti skaitmeninės leidybos teikiamus privalumus. Matydama šį naujų specialistų poreikį, VU Komunikacijos fakulteto ekspertų grupė sukūrė naują programą, kuri leis rengti būsimus medijų ir skaitmeninės leidybos profesionalus.

Medijų ir skaitmeninės leidybos magistrantūros studijų programa aprėpia ne tik knygų ir periodikos leidybos dalykus, bet ir spausdintinės bei skaitmeninės leidybos ir susijusių medijų industrijas, daugiau dėmesio skiria analitiniams įvairių medijų leidybos tyrėjo gebėjimams formuoti.

„Naujoji studijų programa skirta tiems, kas nori suprasti, kaip veikia stambiausios kūrybinės medijų ir skaitmeninės leidybos industrijos. Unikalios leidybos sektoriui būdingos kompetencijos suteiks plačių galimybių veikti kuriant medijų verslą ar aktyviai jame dalyvauti einant vadovaujančios grandies pareigas“, – aiškina dr. A. Gudinavičius.

Studijų programos kokybę užtikrina ne tik patyrusių dėstytojų branduolys, bet ir socialiniai partneriai, kurie yra įtraukiami į studijų programos kūrimą, tobulinimą ir vykdymą. Programos kūrėjai palaiko glaudžius santykius su Lietuvos leidyklomis, Lietuvos leidėjų asociacija bei kitomis įstaigomis, aktyviai veikiančiomis skaitmeninės leidybos srityje. Socialiniai partneriai suinteresuoti programos sėkme, todėl savo žinias ir patirtį perteikia ne tik skaitydami paskaitas ir vesdami seminarus, bet ir įtraukdami programos studentus į praktines veiklas, kad šie galėtų geriau susipažinti su skaitmeninės leidybos specifika.

„Tai vienintelė tokia magistrantūros studijų programa Baltijos šalyse, o ją vykdo žinomų komunikacijos mokslų dėstytojų kolektyvas, turintis ilgametę patirtį“, – priduria dr. A. Gudinavičius. Anot programos kūrėjų, šios studijų programos tikslas – rengti profesionalus, gebančius tirti skaitmeninės leidybos reiškinius, kūrybiškai taikyti komunikacijos, teisės, vadybos, rinkodaros mokslų žinias šiuolaikinės leidybos industrijoje, organizuoti įvairių medijų leidybos procesus ir juos valdyti – gauti išsilavinimą, žinių ir gebėjimų savarankiškai veikti medijų ir skaitmeninės leidybos industrijų srityje.

Visus, besidominčius naująja studijų programa, kviečiame ateiti į programos pristatymą, kuris vyks gegužės 8 d. 15 val. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultete, 217 aud., Saulėtekio al. 9. Programą pristatys VU leidyklos direktorius dr. A. Gudinavičius ir VU Komunikacijos fakulteto dėstytojas dr. Tomas Petreikis. Pristatyme dalyvaus ir prof. Miha Kovač iš Liublianos universiteto (Slovėnija) – „Mladinskaknjiga Group“ leidyklų grupės skaitmeninės leidybos plėtros skyriaus vadovas, Europos leidybos studijų asociacijos „EuroPub“, telkiančios leidybos tyrimus vykdančius mokslininkus, prezidentas. Prof. M. Kovač skaitys paskaitą „The Book: Does it still exist?“, kurioje apžvelgs šiuolaikinės leidybos niuansus ir kintančią knygos sampratą.

Studijų programos pristatymą moderuos VU Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir leidybos tyrimų katedros vedėja prof. dr. Aušra Navickienė.