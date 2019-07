MIF mokslininkų tyrimai apie globalųjį optimizavimą sulaukė tarptautinio dėmesio

Žurnalo „Structural and Multidisciplinary Optimization“ birželio mėnesio numeryje paskelbtas Vilniaus universiteto (VU) Matematikos ir informatikos fakulteto (MIF) Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto (DMSTI) mokslininkų straipsnis. Dokt. Linas Stripinis, dr. Remigijus Paulavičius ir prof. Julius Žilinskas straipsnyje nagrinėja atliktus fundamentinius tyrimus – globaliojo optimizavimo algoritmų tobulinimus.

„Structural and Multidisciplinary Optimization“ – tai mokslo žurnalas, kurį leidžia Tarptautinė struktūrinio ir multidisciplininio optimizavimo draugija (The International Society for Structural and Multidisciplinary Optimization, ISSMO). Jis priskiriamas informatikos, inžinerijos ir mechanikos kryptims, pagal mokslo žurnalų vertinimo reitingus yra pirmaujančiose pozicijose (visose kryptyse patenka į pirmąjį kvartilį).

Žurnale publikuotame straipsnyje „Penalty Functions and Two-step Selection Procedure Based DIRECT-type Algorithm for Constrained Global Optimization“ VU MIF DMSTI mokslininkai siūlo, kaip globaliojo optimizavimo algoritmuose efektyviai įvertinti papildomus apribojimus, dažnai pasitaikančius taikymuose – praktiniuose uždaviniuose. Globalusis optimizavimas skiriasi nuo plačiau žinomo lokaliojo tuo, kad jis skirtas uždaviniams, kuriuose pažingsniui optimizuojant nebūtinai bus pasiektas geriausias (globalusis) sprendinys. Dėl to reikalingi kitokio tipo plačiai paieškos sritį tyrinėjantys algoritmai – globaliojo optimizavimo algoritmai.

Kartais matematikos ir informatikos mokslininkai sulaukia kritikos dėl per mažai vykdomos taikomosios veiklos. Šiame straipsnyje pristatyti fundamentiniai algoritmų tyrimai būtent ir įgalina vėlesnius taikomuosius tyrimus bei taikymus. Straipsnyje aprašytas ir tyrimas, atliktas su keliais inžineriniais optimizavimo uždaviniais, įskaitant ir NASA suformuluotą uždavinį.

Globaliojo optimizavimo pradininkas Lietuvoje yra akademikas Jonas Mockus, sukūręs šios tematikos mokyklą tuometiniame Matematikos ir informatikos institute, kurio pagrindu buvo įkurtas VU MIF DMSTI. Lietuvos mokslininkų tyrimai globaliojo optimizavimo srityje žinomi tarptautiniu mastu – gaunamos premijos, geriausių straipsnių apdovanojimai, Lietuvos mokslininkai yra tarptautinio mokslo žurnalo „Journal of Global Optimization“ redkolegijos nariai, prof. J. Žilinskas yra Tarptautinės globaliojo optimizavimo draugijos viceprezidentas.