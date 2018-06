Mokslininkas iš JAV VU pristatys antreprenerystės mokslą ir meną

Birželio 15 d. 13 val. Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centre viešės Cincinačio universiteto (JAV) profesorius Charlesas H. Matthewsas. Jis anglų kalba R101 auditorijoje skaitys paskaitą „The Art & Science of Entrepreneurship: Past, Present, and Future“.

Mokslininkas nagrinėja sandūrą tarp verslumo, inovacijų, strategijos ir technologijos, taip pat veiksnius, kurie daro įtaką startuoliams ir organizacinėms kryptims. Paskaitoje tyrėjas, pasitelkdamas laiko perspektyvą, per turtingą praeitį, gyvybingą dabartį ir jaudinančią ateitį atskleis, kas mūsų laukia toliau.

„Kūrybiškumas, inovacijos ir antreprenerystė šiandien vaidina esminį vaidmenį vietiniame, regioniniame, nacionaliniame ir globaliame ekonomikos vystymesi. Antreprenerystė yra neįtikėtinai galingas ekonomikos variklis, o kūrybiškumą ir inovacijas galime prilyginti jo kurui“, – teigia prof. Ch. H. Matthewsas.

Jis yra tarptautiniu mastu pripažintas mokslininkas ir inovatyvus verslumo mokytojas. Jo moksliniai interesai apima inovacijas, antreprenerystę, startuolių finansavimą, lyderystę ir sprendimų priėmimą. Prof. Ch. H. Matthewso tyrimai publikuoti leidiniuose „Small Business Economics“, „Entrepreneurship & Regional Development“, „Family Business Review“, „The Center for the Quality of Management Journal“, „Industry & Higher Education“, „New England Journal of Entrepreneurship“ ir kituose. Mokslininkas cituotas žurnaluose „The Wall Street Journal“, „Industry Week“, „Forbes“, „Business Week“ .

Profesorius yra Vilniuje vizituojantis prestižinės tarptautinės Fulbrighto programos stipendininkas. Jis yra studijavęs Antverpene, Saudo Arabijoje, Bahreine, dėstęs Kinijoje, Singapūre, Egipte, Rusijoje, Afrikos valstybėse. Mokslininkas yra įsteigęs Antreprenerystės edukacijos ir tyrimų centrą, 1997–2013 m. buvo jo vykdantysis direktorius.

Paskaita organizuojama kartu su JAV–Lietuvos alumnų asociacija. Ji vienija Amerikos valdžios ir privačiomis lėšomis per mainų programas finansuotus alumnus. Ši asociacija įkurta 2011 m. Jos tikslas – sustiprinti Lietuvos pilietinę visuomenę, pagerinti santykius tarp Lietuvos ir JAV.