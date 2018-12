„MoQ“ platforma žengia į universitetus – VU studentai išbandys pirmieji

Vilniaus universiteto (VU) studentai ir dėstytojai tapo pirmaisiais akademinės bendruomenės nariais Lietuvoje, savo darbo ir studijų vietoje galėsiantys atsiskaityti mobiliųjų mokėjimų programėle „MoQ“. Trijų telekomunikacijų bendrovių „Bitė“, „Tele2“ ir „Telia“ įkurtos bendrovės „Mobilieji mokėjimai“ sukurta mokėjimų platforma įdiegta universiteto miestelyje Saulėtekyje veikiančiose kavinėse, valgyklose, restoranuose bei šalia esančioje degalinėje.

„Pirmajame plėtros etape daugiausia dėmesio skyrėme platformos diegimui e.prekybos vietose ir stambesniuose prekybos tinkluose. Antrajame, akcentas kitas – siekiame sukurti atskiroms vartotojų grupėms patogią ekosistemą jų pamėgtose vietose ir ieškome galimybių didinti programėlės funkcionalumą. Vilniaus universitetas ir jo infrastruktūra Saulėtekyje yra vieta, kurioje naujovėms imlių žmonių koncentracija bene didžiausia visoje Lietuvoje, todėl „MoQ“ plėtra čia radome labai palankią terpę“, – sakė „Mobiliųjų mokėjimų“ generalinė direktorė Monika Rimkūnaitė-Bložė.

„Studentams šios programėlės galimybės turėtų labai patikti ir džiaugiuosi, kad Vilniaus universitetas, kaip lyderiaujanti aukštoji mokykla, pirmoji šalyje startuoja su tokio tipo apmokėjimu. Labai smagu, kad šios platformos įdiegimo procese susitikę alumnai, studentai ir administracija itin greitai rado bendrą sutarimą ir tikiuosi, kad toks atsiskaitymo metodas taps patogiu kasdieniu įrankiu gausiausiai mūsų bendruomenės daliai“, – teigia VU Studentų atstovybės prezidentas Klaudijus Melys.

Pasak M.Rimkūnaitės-Bložės, „MoQ“ programėlės privalumus pirmiausia įvertina tie vartotojai, kuriems išmanusis telefonas yra kasdienis įrankis bendraujant, keičiantis informacija ir planuojant veiklą. „Piniginė buvo likusi bene vieninteliu atributu, kurio iki šiol negalėjo pakeisti išmanusis įrenginys. „MoQ“ pagaliau leidžia tai padaryti, o keliolika atsiskaitymo vietų Saulėtekyje reiškia, kad studentai ir dėstytojai galės praleisti visą dieną su savimi turėdami tik telefoną“, – pridūrė M.Rimkūnaitė-Bložė.

Programėlės, veikiančios išmaniųjų telefonų „iOS“ ir „Android“ operacinėse sistemose privalumais studentai galės naudotis visose „MoQ“ ženklu pažymėtose atsiskaitymų vietose, kuriose, nuskaičius „MoQ“ QR kodą, telefonu bus galima greitai ir saugiai apmokėti už prekes ar paslaugas. Bendrabučiuose gyvenantys studentai su „MoQ“ galės itin patogiai atsiskaityti už „VU būstas“ teikiamas interneto paslaugas.

Beje, mobiliojo ryšio operatorių klientai, turintys operatoriaus atidėtą mokėjimą, gali atsiskaityti iš šio mokėjimo. Panaudota suma vėliau bus pridėta prie sąskaitos už mobiliojo ryšio paslaugas.

„MoQ“ studentams siūlys ir papildomų akcijų: iki gruodžio 17 dienos, atsiskaičius per mobiliąją platformą, už atliktą pervedimą pirkėjas atgaus 1 eurą į savo asmeninę „MoQ“ sąskaitą. Be to, gruodžio 3-6 d. VU studentai turės išskirtinę galimybę laimėti piniginių prizų bei atributikos iš naujai universitete įsikūrusios platformos.