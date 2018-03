Nemokama nuotolinė teisinė pagalba – dar 22-ose regionų bibliotekose

Ketvirtadienį Šilutės r. savivaldybės F. Bajoraičio bibliotekoje ir daugiau kaip 20 jos filialų pradėjo veikti nemokamos teisinės pagalbos prieigos taškai. Šalyje – jau 162 vietos, kuriose gyventojus nuotoliniu būdu konsultuoja ir teisinius sunkumus padeda įveikti Vilniaus universiteto (VU) Teisės klinikos savanoriai.

„Nemokama teisinė pagalba Lietuvos regionuose“ – projektas, kurį įgyvendina VU Teisės klinika, Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotos nacionalinės socialinio saugumo kampanijos „Už saugią Lietuvą“ partnerė. Jame dalyvaujančių bibliotekų lankytojai gali neatlygintinai naudotis kompiuterizuotomis darbo vietomis ir prisijungti prie virtualaus pokalbių su VU Teisės klinika kambario. Nuotolinės konsultacijos metu gyventojai turi galimybę matyti ir girdėti klinikos teisininkus, konfidencialiai gauti jiems parengtus dokumentus, išsiaiškinti rūpimus teisinius klausimus.

Simbolinį atidarymo kaspiną perkirpusi Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Jolita Baltutienė pasidžiaugė, kad Pamario krašto bibliotekose bus teikiama nauja nemokama paslauga – nuotolinė teisinė pagalba, kuria galės naudotis ne tik miesto, bet ir Šilutės rajono kaimų bei miestelių gyventojai. Ji išreiškė viltį, kad atsiradusi paslauga bus populiari ir sulauks daug interesantų.

„VU Teisės klinikos teikiama nemokama teisinė pagalba dažnai yra vienintelė priemonė socialiai pažeidžiamiems asmenims, jauniems verslininkams ar nevyriausybinėms organizacijoms ginti savo teises, todėl AB „Klaipėdos nafta“ ypač palaiko ir remia VU Teisės klinikos iniciatyvą šiuolaikinėmis technologijomis užtikrinti nemokamą teisinę pagalbą nuo sostinės nutolusiems Klaipėdos regiono gyventojams. Tikime, kad teisinės pagalbos prieigos taškų atidarymas Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje yra reikšmingas įvykis plečiant teisinės pagalbos prieinamumą Klaipėdos regione, taip mažinant regionų atskirtį bei užtikrinant teisinės valstybės kūrimą“, – sveikinime rašė projekto partnerės AB „Klaipėdos nafta“ generalinis direktorius Mindaugas Jusius.

Kaip pasakojo į projekto pristatymą Šilutėje atvykęs VU Teisės klinikos direktorius Laurynas Totoraitis, dažniausiai į kliniką kreipiasi teisinių paslaugų neišgalintys įsigyti gyventojai, susidūrę su šeimos teisės klausimais ar neteisėtu darbdavio elgesiu, jauno verslo kūrėjai bei viešąjį interesą ginantys judėjimai. Organizacijoje neatlygintinai dirba gabiausi VU Teisės fakulteto studentai, o atsakymų kokybę užtikrina kuratoriai – profesionalūs teisininkai, šalyje žinomi advokatai, VU Teisės fakulteto mokslo darbuotojai.

„Matydami, jog dažnai mažesnių miestų gyventojai yra priversti toleruoti savo teisių pažeidimus vien dėl to, kad turi ribotas galimybes pasinaudoti kokybiška nemokama teisine pagalba, pasiūlėme išeitį – technologijomis grįstą projektą, įgalinantį dar daugiau žmonių pasinaudoti VU Teisės klinikos paslaugomis. Smagu, kad vis daugiau įstaigų išreiškia norą tapti jo dalimi“, – kalbėjo L. Totoraitis. Anot jo, per 20 veiklos metų organizacijos savanoriai padėjo per 55 tūkst. asmenų, kiekvieną mėnesį visuomenės labui dirbami po 1445 valandas.

Gyventojai, norintys pasinaudoti nemokama teisine pagalba, gali užduoti klausimą el. paštu info@teisesklinika.lt arba užsiregistruoti į nuotolinę tiesioginę konsultaciją www.teisesklinika.lt tel. +370 670 25 165 (darbo dienomis nuo 11.00 iki 16.00 val.). Sutartu laiku prisijunkite prie virtualaus pokalbio su VU Teisės klinika iš namų arba apsilankę vienoje iš projekte dalyvaujančių įstaigų (www.bit.ly/tasku-zemelapis).

Prieš 20 metų VU Teisės kliniką įsteigė ir ją globoja Vilniaus universitetas, advokatų kontora „Ellex Valiunas“ bei Vilniaus universiteto Studentų atstovybė. Pagrindiniai rėmėjai: AB „Klaipėdos nafta“, „Lewben Group“, „Serenus“, „Vilniaus prekyba“, „Telia“, „Strategic Staffing Solutions International“, „Orlen Lietuva“ ir kt.