NOHA mokykloje išreikštas Lietuvos neabejingumas pasaulio humanitarinėms krizėms

Gegužės 14–18 d. vyko tarptautinės universitetų asociacijos NOHA (Network on Humanitarian Action) humanitarinės veiklos pavasario mokykla, kurią organizavo Vilniaus universitetas (VU) kartu su Varšuvos universitetu (Lenkija). Tai jau septintoji pavasario mokykla, o jos metu VU ir Varšuvos universitetas mini narystės tarptautinėje universitetų asociacijoje NOHA 10-ąsias metines.

Pavasario mokykla yra skirta valstybės tarnautojams, nevyriausybinių organizacijų darbuotojams, akademikams, studentams ir visiems besidomintiems šia sritimi. Seminarus iš viso pasaulio susirinkusiems studentams vedė NOHA universitetų dėstytojai ir geriausi humanitarinės veiklos specialistai iš visos Europos, taip pat Lietuvos akademinės bendruomenės atstovai ir praktikai. NOHA pavasario mokyklos studentai gilinosi į sritis, susijusias su humanitarine veikla. Dalyviai entuziastingai dalijosi savo patirtimi ir įspūdžiais, dėkojo organizatoriams ir reiškė norą vėl grįžti į Vilnių.

Eglė, dalyvė iš Lietuvos, džiaugėsi, kad NOHA pavasario mokykla vyko Vilniuje. Nors mūsų šalis humanitarinio veiksmo žemėlapyje yra mažai pastebima, buvo proga parodyti, kad ji neabejinga pasaulyje vykstančioms humanitarinėms krizėms ir prisiima atsakomybę už dalyvavimą jas sprendžiant. Eglė sakė, kad tai buvo nepamirštama savaitė intensyvaus mokymosi iš pačių geriausių dėstytojų ir vieniems iš kitų.

Perchuhi iš Armėnijos pasakojo, kad NOHA pavasario mokykloje ji sutiko akademikų, humanitarinės pagalbos darbuotojų iš įvairių sričių, tačiau visus juos vienijo pasiryžimas teikti humanitarinę pagalbą. Dalyviai ir dėstytojai sužavėjo ją noru pasiekti žmones, kuriems reikia pagalbos, ir pakeisti sunkią jų situaciją. Pasak Perchuhi, empatija NOHA mokykloje sutiktiems žmonėms buvo pati svarbiausia. Ji džiaugėsi, kad mokykla praturtino jos akademines žinias ir humanitarinės veiklos supratimą.

Arrey iš Malio atvyko į NOHA pavasario mokyklą norėdamas rasti svetingų ir nuoširdžių įvairių tautybių žmonių. Dėstytojai buvo puikūs humanitarinės veiklos specialistai, jie sugebėjo per penkias dienas perteikti geriausią savo veiklos patirtį, praturtinti dalyvius žiniomis ir sudominti bei motyvuoti juos teikti humanitarinę pagalbą. Arrey sakė, kad NOHA pavasario mokykla davė instrukcijas, kaip teisingai ir profesionaliai teikti humanitarinę pagalbą, supažindino su minimaliais „Sphere“ projekto standartais ir kitais reikšmingais informacijos šaltiniais. Jis rekomenduotų šią programą ne tik tiems, kurie norėtų žengti pirmus žingsnius į humanitarinį pasaulį, bet ir tiems, kurie nori gilintis į humanitarinio atsako nelaimėse dinamiką ir tendencijas.

Ibrahimas atvyko iš Jemeno – šalies, kuri šiuo metu kenčia nuo didžiausios humanitarinės krizės, kad galėtų ne tik profesionaliai prisidėti prie daugelio humanitarinių organizacijų darbo savo šalyje ir įgyti humanitarinio darbo patirties, bet ir užpildyti akademinių žinių spragas. NOHA pavasario mokykla jam padėjo įgyti žinių iš įvairių sričių: humanitarinės veiklos principų taikymo, skaidrumo ir atsakomybės, civilių gyventojų apsaugos humanitarinėse operacijose, „Sphere“ minimalių standartų taikymo, tarpininkavimo ir t. t.

Stasio iš Lietuvos nuomone, NOHA reiškia, kad humanitarinis pasaulis atėjo į VU per nepaprastai įdomius lektorius ir neįtikėtiną tarptautinę patirtį sukaupusius ekspertus. Nuo akademinių autoritetų iki ne vieną dešimtmetį pavojingose misijose karštuose pasaulio taškuose praleidusių humanitarinių darbuotojų. Per vieną intensyvią mokslų savaitę čia buvo galima gauti žinių apie humanitarinę teisę, humanitarinių standartų taikymą įvairiose situacijose, psichologinį pasirengimą, tarpininkavimo ir derybų meną konfliktų metu, konkrečios situacijos ar atvejo analizę, konflikto ar gamtinės nelaimės metu dingusių žmonių paiešką ir pan. Tai visa humanitarinė bazė, leidžianti suvokti, kur prasideda ir baigiasi humanitarinio darbuotojo galimybės ir teisė turėti įtakos procesui, kaip elgtis ir reaguoti, kaip užtikrinti minimalius, orią buitį garantuojančius dalykus. Aktyvios, interaktyvios ir gyvos paskaitos virsta dar įdomesnėmis, kai pereinama prie praktinių užduočių darbo grupėse. Tad per NOHA savaitę teko „pastatyti“ laikiną pastogę nuo potvynio nukentėjusioje šalyje, tapti mediatoriumi ir tarpininku sprendžiant „dviejų priešiškų genčių kruviną tarpusavio konfliktą“. Visa tai iš šalies stebi ir vertina ekspertas, galintis patarti, nukreipti reikiama linkme.

Krizės ištikti žmonės neturi kentėti nuo neprofesionalios pagalbos. VU, būdamas NOHA asociacijos dalimi, skleidžia žinias apie humanitarinę veiklą. NOHA pavasario mokykla, turėdama tikslą mokyti rytdienos humanitarus ir atnaujinti šiandienos humanitarinių darbuotojų žinias, prisideda prie kokybiško profesinio pasirengimo vykdant humanitarinę veiklą.