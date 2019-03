„Open Readings 2019“ konferencijoje – vieša 2018 m. Nobelio premijos laureato paskaita

Į gamtos mokslų konferenciją „Open Readings 2019“ kovo 19–22 d. renkasi pasaulinis mokslininkų elitas, o mokslo entuziastai iš Lietuvos ir Europos turės unikalią progą išgirsti jų pranešimus.

Jau kelerius metus iš eilės jaunųjų mokslininkų konferencijos organizatoriai į Lietuvą pritraukia mokslo pasaulio žvaigždes, tačiau šiemet „Open Readings“ bus išskirtinė – ją iškilmingai atidarys 2018 m. Nobelio fizikos premijos laureatas profesorius Gérard’as Mourou savo vieša paskaita „Aistra ekstremaliai šviesai“ (angl. „Passion for Extreme Light“).

Prestižine premija profesorius įvertintas už atrastą metodą, kuris leidžia generuoti didelio intensyvumo ultratrumpus optinius impulsus. Šiuo metu absoliučiai visi modernūs lazeriai, generuojantys trumpus šviesos žybsnius, naudoja būtent šią technologiją.

Nobelio premijos laureatas glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos lazerininkais ir yra vienareikšmiškai nusipelnęs Lietuvos mokslo sklaidai pasaulyje. Trumpo vizito Lietuvoje metu už tai jis bus apdovanotas Lietuvos mokslų akademijos garbės nario ženklu.

Šiemet, be Nobelio laureato, „Open Readings 2019“ organizatoriai tikisi sulaukti dar per 450 mokslininkų iš 20 Europos ir Azijos valstybių. Konferencijoje dalyvaus tokie gerai mokslo pasaulyje žinomi asmenys kaip astrofizikė J. Bell Burnell, atradusi pulsarus; grupės, tiriančios genomo evoliuciją Europos bioinformatikos institute Kembridže, vedėjas Nickas Goldmanas, sukūręs DNR atmintinę; Fedoras Jelezko, apdovanotas Shpolskio-Rebane-Personovo medaliu už kvantinių technologijų plėtojimą; žymus pasaulio chemikas Karlas Ankeris Jorgansenas ir kiti.

Pranešėjų paskaitos yra atviros visiems mokslo entuziastams. Vieša Nobelio premijos laureato prof. G. Mourou paskaita vyks kovo 19 d. 17.00 val. VU Gyvybės mokslų centre (Didžiojoje auditorijoje, Saulėtekio al. 7). Į šią paskaitą būtina išankstinė registracija.

Kiti konferencijos „Open Readings 2019“ renginiai vyks kovo 19–22 d. Nacionaliniame fizinių ir technologijos mokslų centre (Saulėtekio al. 3, Vilnius).

Tarptautinę fizikos ir gamtos mokslų studentų konferenciją „Open Readings 2019“ organizuoja The Optical Society of Vilnius University ir The International Society for Optics and Photonics studentų skyriai, „EPS Young Minds Vilnius“, Fizinių ir technologijos mokslų centras ir VU Fizikos fakulteto Studentų mokslinė draugija.

