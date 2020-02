„Open Readings 2020“ kviečia į tarptautinę konferenciją su žymiausiais pasaulio mokslininkais

Kovo 17–20 d. Vilniuje vyks fiziniams ir gamtos mokslams skirta konferencija „Open Readings 2020“. Kadaise Vilniaus universitete prasidėję kaip laisvieji skaitymai, per 63 metus „Open Readings“ išaugo į tarptautinę konferenciją, kurioje kasmet pranešimus skaito žymiausi mokslininkai iš viso pasaulio. Šiemet savo moksline patirtimi dalysis net aštuoni pasaulinio lygio kviestiniai pranešėjai.

Suburia pasaulinio lygio mokslininkus

„Open Readings“ kasmet į Lietuvą pritraukia žymiausius mokslo atstovus, kurių pasiklausyti ir pasidalyti savo idėjomis bei darbais susirenka daugiau nei 400 studentų ir jaunųjų mokslininkų. Vienas reikšmingiausių konferencijos svečių šiemet – fizikos profesorius iš Australijos Chennupati Jagadish.

Prof. C. Jagadish – Australijos mokslų akademijos viceprezidentas ir fizinių mokslų sekretorius. Jo tyrimų laukas platus, apimantis neuromokslą, neurotechnologijas ir kitas sritis. Mokslininkas yra daugiau kaip 900 mokslinių darbų autorius ar bendraautoris, mokslo pasaulyje įvertintas ne vienu reikšmingu apdovanojimu. Vienas jų – UNESCO medalis už indėlį į nanomokslų ir nanotechnologijų plėtrą.

Be prof. C. Jagadish, šiais metais savo moksline patirtimi dalysis dar septyni pasaulinio lygio pranešėjai: Štutgarto universiteto chemijos profesorius Klaus-Dieter Kreuer (Vokietija), Kiūšiū universiteto direktorius Chihaya Adachi (Japonija), Hanoverio lazerių centro Nanotechnologijų skyriaus vadovas Boris Chichkov (Vokietija), Walterio Schottky instituto tyrimų grupės vadovas Mikhail Belkin (Vokietija), jaunasis mokslininkas iš Kalifornijos universiteto Mihir Pendharkar (JAV), Kirchhoffo fizikos instituto profesorė Laura Na Liu (Vokietija) ir „Osram Opto Semiconductors” atstovas Hubert Halbritter (Vokietija).

Šiemet „Open Readings“ pasitinka su naujovėmis

Šįkart „Open Readings“ konferenciją papildys kelios naujovės, viena jų – renginio dalyvių pietūs su aukštųjų technologijų įmonių atstovais (Lunch with Industry). Į pietus iš anksto užsiregistravę dalyviai turės galimybę susipažinti su Lietuvos bei užsienio įmonių veikla, gauti naudingų kontaktų ir sužinoti apie įsidarbinimo bei bendradarbiavimo galimybes. Registracija į pietus su įmonėmis bus paskelbta jau netrukus.

Šių metų konferencijoje laukiami ir moksleiviai. Jie vienai dienai galės pasijusti tikrais mokslininkais. Su gamtos mokslais susijusius tyrimus atlikę mokiniai kviečiami pristatyti gautus rezultatus ir pasidalyti idėjomis su kitais konferencijos dalyviais. Tikimasi, kad tokia praktika paskatins Lietuvos jaunimą rinktis gamtos mokslų studijas.

Per konferencijos atidarymą vyks diskusija, kurios metu 2019 ir 2020 m. mokslo žmogaus apdovanojimus pelnę neuromokslininkė dr. Urtė Neniškytė ir chemikas dr. Aurimas Vyšniauskas pasidalys savo sėkmės istorijomis.

Svarbi informacija dalyviams

Visas keturias dienas renginys „Open Readings“ vyks Saulėtekio slėnyje esančiame moderniame Nacionaliniame fizinių ir technologijos mokslų centre (NFTMC). Konferencija nemokama, reikalinga registracija*. Daugiau informacijos apie konferenciją rasite čia.

„Open Readings“ konferencijos organizatoriai: Vilniaus universiteto Fizikos fakultetas, Valstybinių tyrimų institutas Fizinių ir Technologijos mokslų centras, SPIE Student Chapter of Vilnius University, OSA Student Chapter of Vilnius University ir European Physical Society Young Minds Section of Vilnius.

*Nepamirškite registruodamiesi pasilikti laiko rezervą. Konferencijos tezės turi būti parengtos pagal pateiktą šabloną. Reikalavimų neatitinkančios tezės turės būti taisomos. Pateikę reikalavimus atitinkančias tezes, el. paštu gausite registraciją patvirtinantį laišką. Negavus laiško ar atsiradus kitiems nesklandumams, prašome kreiptis į info@openreadings.eu.