Pareigas pradėjo eiti naujasis partnerystės prorektorius

Prie Vilniaus universiteto rektoriaus prof. Rimvydo Petrausko komandos šiandien prisijungė dr. Artūras Vasiliauskas, kuriam patikėtos partnerystės prorektoriaus pareigos.

Prorektorius rūpinsis universiteto bendradarbiavimu su valstybės institucijomis, socialiniais partneriais ir švietimo įstaigomis, atstovaus universitetui tarptautinėse ir nacionalinėse organizacijose ir jų tinkluose, rūpinsis išorės ryšių plėtra, įvaizdžiu, rinkodara ir komunikacija, alumnais ir alumnų draugijų veiklos organizavimu, plėtos partnerystės ryšius su Lietuvos ir užsienio įmonėmis, įstaigomis bei organizacijomis.

Dr. A. Vasiliauskas 1993 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto istorijos bakalauro studijas, 1995 m. – Centrinės Europos universiteto moderniosios istorijos magistrantūros studijas. 2001 m. Londono karališkajame koledže apsigynė disertaciją „Local Politics and Clientage in the Grand Duchy of Lithuania in 1587–1632“ ir įgijo humanitarinių mokslų daktaro laipsnį. Nuo 2001 m. dėsto Vilniaus universiteto Istorijos fakultete.

Mokslininkas yra skelbęs straipsnius Lietuvos ir užsienio moksliniuose leidiniuose, skaitė pranešimus tarptautinėse konferencijose, aktyviai dalyvavo įvairiuose mokslo komunikacijos ir skaitmeninimo projektuose, konsultavo LDK istorijos klausimais meninių ir kultūrinių iniciatyvų vykdytojus.

Pastaruosius 11 metų dr. A. Vasiliauskas ėjo Britų tarybos Vilniaus biuro direktoriaus pareigas. Be to, dirbo Atviros visuomenės kolegijos direktoriumi, Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje projektų koordinatoriumi. Dr. A. Vasiliauskas yra sukaupęs didelę tarptautinio bendradarbiavimo, stambių edukacinių ir kultūrinių projektų, grindžiamų įvairių Lietuvos ir užsienio organizacijų partneryste, parengimo ir įgyvendinimo patirtį.