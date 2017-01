Patarlės tapo tarpkultūriniu tiltu

Vilniaus universitetas, Užsienio kalbų instituto dėstytojai Rasai Bačiulienei inicijavus, kartu su Vakarų Anglijos universitetu ir penkiomis mokyklomis iš Lietuvos bei Didžiosios Britanijos įgyvendino dvišalį patarlių projektą „Kol gyveni, tol ir mokaisi. Live and Learn“. Jis bus pristatytas sausio 13 d., penktadienį, 17.30 val. VU bibliotekos Direkcijos koridoriuje.

Lietuvos moksleiviai piešė lietuviškas patarles, o jų angliškus atitikmenis iliustravo britų vaikai. Taip gimė iliustruotas žodynas „Lietuvių–anglų patarlės. Kol gyveni, tol ir mokaisi. English-Lithuanian Proverbs. Live and Learn“ (išleido VšĮ „Pamėginčius“).

Patarlės yra tradiciniai posakiai, atspindintys kalbos turtingumą ir tautos charakterį, atskleidžiantys tautos savitumo išraišką. Todėl patarlių perteikimas jaunajai kartai yra labai svarbi ugdymo priemonė. Projektu siekiama skatinti moksleivių kūrybinę veiklą, per piešinius vaikus mokyti patarlių, aiškinti pastarųjų kūrybinį interpretavimą ir suvokimą, palyginti, kaip tą pačią patarlę interpretuoja ir supranta vaikai Lietuvoje bei Didžiojoje Britanijoje. Be to, projektas motyvuoja vaikus vaizdingai kalbėti gimtąja kalba, turtina jos žinias, padeda mokytis svetimos kalbos, ją tobulinti per kūrybinę išraišką, ypač akina emigrantus ir jų vaikus išsaugoti, puoselėti gimtąją kalbą, palaikyti lietuviškąją kultūrą ir tautinę tapatybę.

Šis projektas – tai ne tik puiki priemonė puoselėti lietuviškąją kultūrą ir gimtąją kalbą, bet ir puikus tarpkultūrinio bendradarbiavimo pavyzdys.

Projekto partneriai ir dalyviai: Vakarų Anglijos universitetas (University of the West of England), Bristolis, St Chad‘s Patchway Primary School (mokytoja Vanessa Simm), Bristolis, Filton Avenue Junior School (mokytojas Marc Ramsbottom), Bristolis, The Park Primary School (mokytoja Kate Jones), Bristolis, Vilniaus Valdorfo mokykla (mokytojos Daiva Ladukienė, Nijolė Akstinienė, Edita Kazanavičienė, Rūta Smėlevičienė), Vilniaus Valdorfo Žalioji mokykla (mokytoja Rasa Lakytė).