Prasidėjo VU Filosofijos fakulteto dienos „Fiesta Personæ“

Ar jau girdėjai – prasidėjo Filosofijos fakulteto dienos „Fiesta Personæ“! Kovo 13–16 d. Filosofijos fakulteto bendruomenė kviečia visus Vilniaus universiteto studentus ir miesto svečius dalyvauti keturias dienas vyksiančiuose renginiuose.

Kovo 13 d.

15.00 val. VU Teatro salėje vyks atidaromasis tradicinis reginys „Disputas“. Užsuk pasiklausyti dviejų disputantų ginčo, kuris virs tikra argumentų kova!

Kovo 14 d.

11.00–17.00 val. visą Filosofijos fakultetą užlies „Psichologų pavasaris“.

Tai proga pasiklausyti psichologines temas apimančių įvairių lektorių paskaitų ir seminarų, dalyvauti kituose patyrimų renginiuose, vyksiančiuose tarp paskaitų: galėsite išbandyti „psichologų kvadratinį metrą“, atsakinėti į klausimus įvairiose viktorinose ir dalyvauti smagiuose žaidimuose. Taip pat turėsite galimybę ragauti saldžių užkandžių.

19.00 val. „Dirty Duck“ startuos visų pamėgtos „Protų kovos“.

Nekasdieniai klausimai leis komandoms pasitikrinti ne tik žinias, bet ir loginį mąstymą. Suburk kuo smagesnę, savo jėgas išbandyti nusiteikusią komandą, kadangi intelektualiai pajėgiausiųjų lauks prizai!

Kovo 15 d.

15.00 val. atkeliaus „Gyvoji biblioteka“, kurią rasite VU Filosofijos fakulteto 201 auditorijoje.

Galbūt turi klausimų žmonėms, kurie dirba su patiriančiais diskriminaciją visuomenėje arba patys priklauso pažeidžiamoms socialinėms grupėms? Tuomet ateik, sužinok atsakymus į rūpimus klausimus ir padėk sulaužyti egzistuojančius stereotipus.

Pasibaigus „Gyvajai bibliotekai“ suskubk į 307 auditorijoje 15 val. prasidėsiančią profesoriaus iš Jungtinės Karalystės Jorko universiteto Christopherio Robbinso paskaitą. Paskaitos tema „Beyond Philosophy: Can a faith tell us how to live?“. Svečias iš užsienio atsakys į paskaitos temą apibrėžiantį klausimą, ar tikėjimas gali parodyti, kaip gyventi.

Kovo 16 d.

13.00 val. VU Filosofijos fakulteto II a. fojė vyks Filosofijos fakulteto alumno Vytauto Butkaus parodos atidarymas.

Tai galimybė į pasaulį pažvelgti kitu kampu – fotografo akimis išvysite portretus, kuriais grožėtis, kuriuos analizuoti bei įsiminti gali neužtekti ir keliolikos minučių.

20.00 val. suskambės atsinaujinęs „Bard’akas“.

Nuo fakulteto dienų neatsiejamas bardų vakaras šįsyk vyks „Brodvėjaus pub‘e“. Visiems gerai žinomi ir dar tik pradedantys muzikantai užtikrins užburiančią atmosferą. Renginyje gros Kazimieras Likša, Žilvinas Ališauskas ir grupė, Gytis Ambrazevičius ir grupė ir „Baltasis kiras“. Griebk draugą už rankos ir suskubk, nes pojūčių suteiks ne tik muzika, bet ir kitokia aplinka, priminsianti, ką reiškia būti Vilniaus universiteto bendruomenės dalimi!

Jei jau išgirdai apie tai, pasižymėk šias datas kalendoriuje. Susitiksime kovo 13–16 dienomis! Sekite informaciją apie „Fiesta Personæ“ metu vyksiančius renginius Fiesta Personæ Facebook’e.