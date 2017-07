Prestižiniame chemijos žurnale – VU fiziko pavardė

Prestižiniame chemijos žurnale „Journal of the American Chemical Society (JACS)“ išspausdintas mokslinis straipsnis apie įvairių metalų, įterptų į silicio oksido paviršių, struktūrinius tyrimus, pasitelkiant skirtingas spektroskopijos metodikas. Vienas iš šio straipsnio autorių – Vilniaus universiteto (VU) Fizikos fakulteto Radiofizikos katedros mokslo darbuotojas dr. Vidmantas Kalendra.

Staipsnyje „Local Structures and Heterogeneity of Silica-Supported M(III) Sites Evidenced by EPR, IR, NMR, and Luminescence Spectroscopies“ aptariami trivalenčių metalo jonų, įterptų į silicio oksido paviršių, struktūros tyrimai, taip pat skirtumai, susiję su skirtingų molekulinių prekursorių, tokių kaip siloksidas ir aminas, panaudojimu. Trivalenčiai chromo, itrio, iterbio ir europio metalų jonai buvo įterpti į silicio oksido paviršių, atlikti ir išanalizuoti šių bandinių spektroskopiniai matavimai.

Elektronų paramagnetinio rezonanso (EPR) spektroskopija buvo ištirti Cr pagrindu pagaminti bandiniai, išmatuoti Yb ir Eu pagrindu pagamintų bandinių liuminescencijos spektrai, taip pat gautas 89Y branduolių magnetinio rezonanso spektras.

Šie tyrimai suteikia svarbią informaciją apie metalų katijonų struktūrą, naudojant metalą kaip aktyvią sritį, taip pat leidžia įvertinti metalo srities heterogeniškumą. Buvo nustatyta, kad bandinių cheminė struktūra iš dalies priklauso nuo silicio oksido amorfinės sandaros, taip pat didelę įtaką daro naudojamas molekulinis prekursorius.

Dr. V. Kalendra šiuos tyrimus atliko stažuodamasis vienoje iš geriausių EPR spektroskopijos laboratorijų pasaulyje – ETH Ciuricho universitete (Šveicarija), jo darbo vadovas – prof. Gunnaras Jeschke.

Finansavimą suteikė Šveicarijos stipendijų fondas (Sciex-NMSch), vienas iš Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos dalyvių. Šia programa buvo siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus šalyse, naujai priimtose į Europos Sąjungą.

Šiuo metu dr. V. Kalendra stažuojasi Rensselaerio politechnikos institute (Jungtinės Amerikos Valstijos), kur atlieka biologinių medžiagų, skirtų saulės energijos konversijai, tyrimus.

Žurnalas „Journal of the American Chemical Society (JACS)“ yra prestižinis chemijos žurnalas, kuris patenka į pirmąją kvartilę keliose mokslo srityse: biochemija, katalizė, chemija ir kt. Žurnalas išsiskiria itin aukštu tarptautiniu cituojamumu, kurio rodiklis siekia 13,858.