Prezidentės globojamoje konferencijoje – politika ir pažanga siekiant lyčių lygybės moksle

2017 m. lapkričio 20–21 d. Vilniuje vyks tarptautinė mokslo politikos konferencija „Europos mokslo tyrimų erdvės (EMTE) raidos spartinimas skatinant lyčių lygybę tiksliuosiuose moksluose“ (Accelerating ERA Development by Promotion of Gender Equality in STEM Research). Konferenciją globoja Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Renginį organizuoja Vilniaus universitetas (VU), „Horizon 2020“ projektas GENERA, koordinuojamas Vokietijos elektronų sinchrotrono DESY (Deutsches Elektronen Synchrotron), Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) ir regioninė Baltijos šalių mokslininkių asociacija „BASNET Forumas“.

Konferencijos tikslas – aptarti Europos mokslinių tyrimų erdvės (EMTE) pažangą lyčių lygybės moksle požiūriu. Tarptautiniame mokslo politikos renginyje bus svarstomas poreikis derinti tarpusavyje atskirų EMTE prioritetų pažangą, konsoliduojant suinteresuotųjų šalių ir Europos Sąjungos (ES) mokslinių tyrimų tinklų pastangas. Konferencijoje aptariami klausimai prisideda prie naujausios Europos mokslo politikos raidos.

„Vilniaus universiteto iniciatyva organizuojama tokio lygio konferencija Vilniuje rodo Lietuvos brandą įgyvendinant ambicingus ES iššūkius, reikalaujančius ne tik modernizuoti mokslą, bet ir keisti visuomenę. Šis renginys yra augančios mokslo visuomenės konsolidacijos ir politinio išprusimo pavyzdys, įgalinantis keistis ir keisti“, – teigė konferencijos programinio komiteto pirmininkė, VU Teorinės fizikos ir astronomijos instituto mokslininkė habil. dr. Dalia Šatkovskienė.

Renginio darbotvarkėje – politinės diskusijos EMTE plėtros klausimais, praktinės iniciatyvos, skatinančios sisteminius kultūrinius pokyčius mokslo bei mokslą finansuojančiose organizacijose įgyvendinant lyčių lygybę tiksliuosiuose moksluose. Šioje konferencijos dalyje dalyvauja Europos Komisijos (EK) Mokslo ir inovacijų generalinio direktorato direktorius, atsakingas už EMTE pažangą, Jeanas Davidas Malo, Baltijos jūros šalių tarybos generalinė direktorė ambasadorė Maira Mora, Europos EMTE komiteto (ERAC) nariai ir oficialių EMTE plėtra suinteresuotų šalių atstovai, šiuo metu įgyvendinamų „Horizon 2020“ projektų atstovai.

Antroji konferencijos diena bus skirta lyčių lygybės įgyvendinimui organizacijose, vykdančiose tyrimus fizikos srityje Baltijos šalyse ir jų bendradarbiavimui šioje srityje su didžiausiais Europos fizikos mokslo centrais. Tarp prelegentų – Lietuvos ir Baltijos šalių universitetų vadovai ir mokslininkai fizikai, Tarptautinės fizikų asociacijos IUPAP viceprezidentė habil. dr. Gražina Tautvaišienė, fizikas, Europos universitetų rektorių asociacijos prezidentas prof. Rolfas Tarrachas ir šiuo metu įgyvendinamo Europinio projekto ESS (European Spallation Sounce) – daugiafunkcės mokslinių tyrimų infrastruktūros, kurios pagrindą sudarys didžiausias pasaulyje impulsinis neutronų šaltinis, direktorė projekto administravimui dr. Agneta Nestenborg.

Daugiau informacijos rasite konferencijos svetainėje http://www.acceleratingera.vu.lt/.

Konferencijos atidarymas – lapkričio 20 d. Valdovų rūmų III antikameros salėje (Katedros a. 4, Vilnius).

Antrosios konferencijos dienos renginys vyks Vilnius universitete, Mažojoje auloje (Universiteto g. 3, Vilnius).

Renginio pradžia – 9.00 val.