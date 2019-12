Profesoriui Victorui de Munckui įteikta Antropologijos mokslų draugijos (JAV) premija

Azijos ir transkultūrinių studijų instituto profesoriui Victorui de Munckui lapkričio 23 d. buvo įteikta Antropologijos mokslų draugijos (Society for Anthropological Sciences, JAV) premija už geriausią 2019 m. mokslinį darbą antropologijos srityje.

Apdovanojimas profesoriui įteiktas Vankuveryje (Kanadoje) vykusioje kasmetinėje Amerikos antropologų asociacijos (American Anthropological Association) konferencijoje.

„Man šis apdovanojimas buvo visiškai netikėtas ir dėl to svarbus įvykis. Kaip galima išrinkti geriausią, kai yra tiek gerų antropologų parašytų knygų? Manau, čia suveikė sėkmės elementas. Tokie momentai man suteikia pasitikėjimo savo darbu ir kartu ramybę, kad nuveikiau kai ką vertingo“, – sako prof. V. de Munckas.

Knygoje „Romantic Love in America: Cultural Models of Gay, Straight, and Polyamorous Relationships“ apibendrinamas mokslinis ir humanistinis požiūris į tai, kokios yra meilės sampratos, kaip ji reiškiama ir kaip tai ilgainiui kinta mūsų kultūroje ir tarp žmonių. Pirmoje knygos dalyje tyrėjas kiekybiniu požiūriu apžvelgia, kaip suvokiama romantinė meilė, kuo ji susijusi ir skiriasi nuo šeimos meilės ir intymių santykių. Atskleidžiama, kaip kito meilės funkcijos, kaip mūsų kultūroje kito požiūris į ją kaip į santuokos kriterijų. Antroje knygos dalyje aptariamos homoseksualų, heteroseksualų ir propaguojančių poliamorišką gyvenimo būdą informantų patirtys.

Trumpą prof. V. de Muncko knygos „Romantic Love in America: Cultural Models of Gay, Straight, and Polyamorous Relationships“ apžvalgą galite rasti čia.