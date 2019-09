Profesorius A. Dobryninas išrinktas Europos kriminologų draugijos prezidentu

Vilniaus universiteto (VU) Filosofijos fakulteto Kriminologijos katedros profesorius Aleksandras Dobryninas tapo Europos kriminologų draugijos prezidentu.

Rinkimai vyko 19-ojoje Europos kriminologų draugijos metinėje konferencijoje „Convergent Roads, Bridges and New Pathways in Criminology“, surengtoje rugsėjo 18–21 d. Gento universitete, Belgijoje.

„Pirmiausia tai yra pripažinimas visos Lietuvos kriminologų bendruomenės, ne manęs vieno. Mes tampame regiono lyderiais, prezidento pareigos skatina toliau tobulėti. Antra, mūsų kriminologai yra aktyvūs, jie dalyvauja įvairių organizacijų veikloje ir studijų įgyvendinime. Mes pirmieji Baltijos šalyse įvedėme kriminologijos studijas, pirmiausia magistratūros (kurios šiais metais švęs 20 metų jubiliejų), o 2017 m. startavo ir kriminologijos bakalauro studijų programa,“ – teigia prof. Aleksandras Dobryninas.

Europos kriminologų draugija (www.esc-eurocrim.org) įkurta 2000 m. Ji vienija asmenis iš įvairių Europos šalių, kurie vykdo tyrimus, dėsto ir (ar) dirba kriminologijos srityje.

Kasmetinė konferencija suburia kriminologus iš įvairių Europos ir kitų pasaulio šalių. Šių metų konferencijoje dalyvavo apie 1450 kriminologų. Konferencijoje pranešimus skaitė VU Filosofijos fakulteto Sociologijos ir socialinio darbo instituto Kriminologijos katedros mokslininkai prof. dr. Aleksandras Dobryninas, dr. Jolanta Aleknevičienė, prof. dr. Vincentas Giedraitis, dr. Aušra Pocienė.

Kviečiame susipažinti su konferencijos programa ir pranešimų santraukomis.