Šimtmetis VU mokslininkų akimis – svarbiausios knygos

Ruošdamasi knygų mugei ir įvairiems Lietuvos šimtmečio renginiams, Vilniaus universiteto biblioteka pakvietė universiteto mokslininkus sudaryti vertingiausių per šimtą metų Lietuvoje išleistų knygų sąrašą. Tokių knygų, kurios, jų manymu, padarė didžiausią įtaką Lietuvos visuomenei.

Atrankos kriterijų nebuvo – mokslininkai galėjo rinktis grožinę literatūrą, istorijos, filosofijos ar kitos srities veikalus. Dėkojame Alfredui Bumblauskui, Vytautui Ališauskui, Danutei Gailienei, Pauliui V. Subačiui, Dainorai Pociūtei-Abukevičienei ir Andriui Vaišniui, kurie sutiko įgyvendinti bibliotekos iniciatyvą ir išrinko svarbiausias knygas. Dalijamės jų pasirinkimu ir norime pridurti, kad visas knygas galima rasti Vilniaus universiteto bibliotekoje.

Vytautas Ališauskas (Filologijos fakultetas)

Šalkauskis, S. (1926). Bendrosios mokslinio darbo metodikos pradai. Kaunas: [s.n.].

Maceina, A. (1978). Filosofijos kilmė ir prasmė = Ursprung und Sinn der Philosophie. Roma: Lietuvių katalikų mokslo akademija.

Girnius, J. (1964). Žmogus be Dievo. Chicago [Ill.]: Į laisvę fondas lietuviškai kultūrai ugdyti.

Sverdiolas, A. (1983). Kultūros filosofija Lietuvoje. Vilnius: Mintis.

Sverdiolas, A. (1996). Steigtis ir sauga: kultūros filosofijos etiudai. Vilnius: Baltos lankos.

Šapoka, A. (Red.) (2016). Lietuvos istorija. Vilnius: „Diemedžio“ leidykla.

Ivinskis, Z. (1987). Rinktiniai raštai. T. 4: Krikščionybė Lietuvoje. Roma: Lietuvių katalikų mokslo akademija. (P. Jatulis, Red.)

Ivinskis, Z. (1991). Lietuvos istorija iki Vytauto Didžiojo mirties. Vilnius: Mokslas.

Greimas, A. J. (1990). Tautos atminties beieškant: apie dievus ir žmones [Lietuvių mitologijos studijos]. Vilnius: Mokslas; Chicago [Ill.]: Mackaus knygų leidimo fondas.

Ališauskas, V. (Sud.) (2001). Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos kultūra: tyrinėjimai ir vaizdai. Vilnius: Aidai.

Gudavičius, E. (2002). Lietuvos europėjimo keliais: istorinės studijos. Vilnius: Aidai. (A. Bumblauskas ir R. Petrauskas, Sud.)

Profesorius Alfredas Bumblauskas (Istorijos fakultetas)

Miłosz, Cz. (1995). Tėvynės ieškojimas. Vilnius: Baltos lankos.

Greimas, A. J. (1979). Apie dievus ir žmones: lietuvių mitologijos studijos. Chicago [Ill.]: A. Mackaus knygų leidimo fondas.

Greimas, A. J. (1991). Iš arti ir iš toli: literatūra, kultūra, grožis. Vilnius: Vaga.

Kavolis, V. (1991). Epochų signatūros. Chicago [Ill.]: Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas.

Gudavičius, E. (2002). Lietuvos europėjimo keliais: istorinės studijos. Vilnius: Aidai.

Gudavičius, M. (1998). Mindaugas. Vilnius: Žara.

Venclova, T. (1991). Vilties formos: eseistika ir publicistika. Vilnius: Rašytojų sąjungos leidykla.

Norkus, Z. (2009). Nepasiskelbusioji imperija: Lietuvos Didžioji Kunigaikštija lyginamosios istorinės imperijų sociologijos požiūriu. Vilnius: Aidai.

Norkus, Z. (2014). Du nepriklausomybės dvidešimtmečiai: kapitalizmas, klasės ir demokratija Pirmojoje ir Antrojoje Lietuvos Respublikoje lyginamosios istorinės sociologijos požiūriu. Vilnius: Aukso žuvys.

Putinaitė, N. (2004). Šiaurės Atėnų tremtiniai, arba Lietuviškosios tapatybės paieškos ir Europos vizijos XX a. Vilnius: Aidai.

Profesorė Danutė Gailienė (Filosofijos fakultetas)

Lietuvių enciklopedija (1953–1985). 37 t. Boston [Mass.]: Lietuvių enciklopedijos leidykla.

Daumantas, J. (2005). Partizanai. Kaunas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga.

Brazdžionis, B. (1949). Per pasaulį keliauja žmogus [Rinktinė poezija]. [S.l.]: Lux.

Juškaitis, J. (1972). Mėlyna žibutė apšvietė likimą. Vilnius: Vaga.

Miłosz, Cz. (2011). Pavergtas protas: esė (A. Grybauskas, Vert.). Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla.

Gavelis, R. (2011). Vilniaus pokeris [Romanas]. Vilnius: Tyto alba.

Norkus, Z. (2014). Du nepriklausomybės dvidešimtmečiai: kapitalizmas, klasės ir demokratija Pirmojoje ir Antrojoje Lietuvos Respublikoje lyginamosios istorinės sociologijos požiūriu. Vilnius: Aukso žuvys.

Dirgėla, P. (2016). Apie Karalystę: Petrą Dirgėlą kalbina Vilius Bartninkas. Vilnius: Naujasis židinys-Aidai. (V. Bartnikas, Sud.)

Putinaitė, N. (2015). Nugenėta pušis: ateizmas kaip asmeninis apsisprendimas tarybų Lietuvoje. Vilnius: Lietuvių katalikų mokslo akademija; Naujasis židinys-Aidai.

Profesorė Dainora Pociūtė–Abukevičienė (Filologijos fakultetas)

Vydūnas (1920). Tautos gyvata: filosofiški-sociologiški aiškinimai. Tilžė: Rūta.

Mykolaitis-Putinas, V. (1959). Raštai. T. 3: Altorių šešėly [Romanas]. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla.

Šapoka, A. (Red.) (2016). Lietuvos istorija. Vilnius: „Diemedžio“ leidykla.

Bradūnas, K. (Red.) (1991). Žemė: naujosios lietuvių poezijos antologija. Vilnius: Vyturys.

Grušas, J. (2005). Herkus Mantas. Vilnius: Žaltvykslė.

Lebedys, J. (1963). Mikalojus Daukša [Monografija]. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla.

Vėlius, N. (1983). Senovės baltų pasaulėžiūra: struktūros bruožai. Vilnius: Mintis.

Kavolis, V. (1986). Sąmoningumo trajektorijos: lietuvių kultūros modernėjimo aspektai. Chicago [Ill.]: A. Mackaus knygų leidimo fondas.

Sverdiolas, A. (1996). Steigtis ir sauga: kultūros filosofijos etiudai. Vilnius: Baltos lankos.

Gudavičius, E. (1999). Lietuvos istorija. T. 1: Nuo seniausių laikų iki 1569. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla.

Profesorius Paulius V. Subačius (Filologijos fakultetas)

Šapoka, A. (Red.) (2016). Lietuvos istorija. Vilnius: „Diemedžio“ leidykla.

Šalkauskis, S. (Sud.) (1937). Bendroji filosofijos terminija. Kaunas: [s.n.].

Biržiška, M. (1952). Galvojimai apie tautą savyje ir kaimynų tarpe. Los Angeles: Lietuvių dienos.

Girnius, J. (1961). Tauta ir tautinė ištikimybė. Chicago [Ill.]: Į laisvę fondas lietuviškai kultūrai ugdyti.

Ivinskis, Z. (1991). Lietuvos istorija: iki Vytauto Didžiojo mirties. Vilnius: Mokslas.

Sauka, D. (1970). Tautosakos savitumas ir vertė. Vilnius: Vaga, 1970.

Kavolis, V. (1986). Sąmoningumo trajektorijos: lietuvių kultūros modernėjimo aspektai. Chicago [Ill.]: A. Mackaus knygų leidimo fondas.

Greimas, A. J. (1991). Iš arti ir iš toli: literatūra, kultūra, grožis. Vilnius: Vaga.

Beresnevičius, G. (1995). Baltų religinės reformos. Vilnius: Taura.

Lietuvių enciklopedija (1953–1985). 37 t. Boston [Mass.]: Lietuvių enciklopedijos leidykla.

Profesorius Andrius Vaišnys (Komunikacijos fakultetas)

Keliuotis, J. (2000). Žurnalistikos paskaitos. Kaunas: Vytauto Didžiojo univ. l-kla.

Sruoga, B. (1979). Dievų miškas. Kaunas: Šviesa.

Sluckis, M. (1970). Laiptai į dangų [Romanas]. Vilnius: Vaga.

Djilas, M. (1958). The New Class: An analysis of the communist system. London: Thames and Hudson.

Gavelis, R. (2011). Vilniaus pokeris [Romanas]. Vilnius: Tyto alba.

Solženicynas, A. Pirmajame rate [Romanas]. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjunga. (E. Ignatavičius, Vert.)

Merkys, V. (1999). Motiejus Valančius: tarp katalikiškojo universalizmo ir tautiškumo. Vilnius: Mintis.

Eco, U. (2006). Rožės vardas [Romanas]. Vilnius: Tyto alba. (I. Tuliševskaitė, Vert.)

Briedis, L. (2010). Vilnius – savas ir svetimas. Vilnius: „Baltų lankų“ leidyba.

Katilius, R. (Sud.) (2013). Josifo Brodskio ryšiai su Lietuva [Draugų atsiminimai]. Vilnius: R. Paknio leidykla.

McQuail, D. (1991). Mass Communication Theory: An introduction. London: Sage.