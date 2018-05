Skaičiuojame pinigus: už kiek studentas gali pragyventi Vilniuje?

Nors vyrauja nuomonė, kad pragyvenimas Vilniuje – išskirtinai brangus, todėl daugeliui studentų tiesiog neįkandamas, ekspertai tikina, kad toks įsitikinimas tėra mitas. Be abejonės, pragyvenimo sostinėje kaina priklauso nuo individualių studento poreikių ir įpročių, tačiau pagalbos ranką siekiant sutaupyti tiesia ir Vilniaus universitetas (VU), ir įvairias nuolaidas studentams siūlančių programų kūrėjai. Pranešime spaudai klausiama: ar įmanoma studentui Vilniuje pragyventi pigiai?

Buvusio VU Studentų atstovybės (VU SA) prezidento Egidijaus Kinderio teigimu, skaičiuojant, kiek studentui kainuos gyvenimas sostinėje, pragyvenimo išlaidas vertėtų išskaidyti į dalis: į būsto, maisto, transporto ir numatomų pramogų kainas. Gebant protingai planuoti išlaidas, pragyvenimas sostinėje studentui gali atsieiti vos kelis šimtus eurų. Tačiau tokią finansinę naštą gali pastebimai palengvinti įvairios studentams taikomos nuolaidos, VU siūlomos stipendijos ar pačių gaunamos pajamos, mat studentai Vilniuje – labai geidžiami darbuotojai.

Būstas – apie 50 eurų per mėnesį

Skaičiuodamas, kiek studentams kainuoja būstas Vilniuje, E. Kinderis tikina, kad kainų amplitudė – labai plati: stogas virš galvos per mėnesį gali kainuoti ir mažiau nei pusšimtį eurų, ir kelis šimtus, jei studentas nori gyventi prabangiai.

„Žinoma, gyvenimas bendrabučiuose ar buto nuoma kartu su draugais kainuoja pigiau nei nuomojantis būstą individualiai. Pavyzdžiui, VU savo studentams siūlo apsigyventi bendrabučiuose, kurių mėnesio kaina tikrai nėra gąsdinanti. Pigiausias variantas – trise gyventi triviečiame kambaryje, kas asmeniui kainuotų 44 Eur/mėn. Gyvenant dviviečiame kambaryje dviese kaina žmogui yra 50 Eur/mėn., o gyventi kambaryje vienam kainuoja 55 Eur/mėn.“, – sako E. Kinderis.

O jei studentui bendrabutyje norisi gyventi prabangiau, E. Kinderis vardija ir kitus galimus variantus. Pavyzdžiui, už 100 Eur/mėn dviviečiame kambaryje gyventi vienam arba rinktis geresnėmis gyvenimo sąlygomis pasižyminčius bendrabučius, kuriuose triviečio kambario kaina siekia 58 Eur, dviviečio – 87 Eur, o gyvenimas vienam dviviečiame kambaryje atsieina 174 Eur/mėn.

Studentams yra nuolaidų

Pragyvenimo Vilniuje išlaidas smarkiai sumažina ir studentams taikomos nuolaidos. Buvusio VU SA prezidento teigimu, sostinėje jų – daugybė, o norint mokėti mažiau pakanka viso labo parodyti studento pažymėjimą. „Pavyzdžiui, studentams ypač aktualios viešajam transportui taikomos nuolaidos, kurios bilieto kainą per mėnesį sumažina daugiau nei perpus – iki 5,8 Eur, be to, paliekama teisė transportu naudotis ir savaitgaliais“, – sako E. Kinderis.

Pažymėjimo gana ir norint gauti nuolaidas pramogoms ar maitinimosi įstaigose, o ypač platų jų spektrą suteikia tarptautinis studentų pažymėjimas ISIC, galiojantis ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. „Isic Lietuva“ projekto vadovė Aistė Jonauskienė skaičiuoja, kad vien Vilniuje siūlomų nuolaidų – šimtai, jos studentams padeda sutaupyti solidžias pinigų sumas.

„Parodžius ISIC pažymėjimą, jos taikomos populiariose maitinimo įstaigose (madingose valgymo vietose ir tinkliniuose restoranuose), aktyvaus laisvalaikio pramogų vietose (vandens parkuose, sporto klubuose, pramogų parkuose), taip pat įvairiems kalbų kursams, seminarams, mokymams, kur nuolaidas galima skaičiuoti ne tik procentais, bet ir eurais. Pavyzdžiui, kursai vairavimo mokyklose gali kainuoti net 100 Eur pigiau, o mokytis anglų kalbos galima ir visai nemokamai“, – vardija A. Jonauskienė.

Vadovė pažymi, kad nuolaidų studentams Vilniuje daug, dažnai jaunuoliai nė patys nežino, kad parodę ISIC pažymėjimą už prekes ar paslaugas gali mokėti pigiau ar naudotis paslaugomis visai nemokamai.

„Pavyzdžiui, kanceliarijos prekės ir knygos studentams Vilniuje kainuoja iki 20 proc. pigiau, jiems pigesni beveik visi muziejai, teatrai, operos spektakliai (net iki 70 proc.), renginiai. Nuolaidos taikomos ir baruose, taip pat kompiuterių taisymo, odontologijos, optikos, kopijavimo paslaugoms. Pigiau galima įsigyti net lėktuvo bilietus! Mūsų tikslas – kad studentai turėtų galimybę ne tik mokytis ir valgyti, bet ir pramogauti, sportuoti, rūpintis sveikata, keliauti, patirti“, – sako A. Jonauskienė.

Universitetas skiria stipendijas

Buvęs VU SA prezidentas skaičiuoja, kad studentams sudarytos sąlygos gauti net šešių rūšių stipendijas, kurios gali visiškai padengti pragyvenimo Vilniuje išlaidas.

„VU studentai gali gauti skatinamąsias stipendijas už gerus studijų rezultatus, vienkartines tikslines stipendijas už pasiekimus ir universiteto vardo garsinimą kultūros, sporto, mokslo ar visuomeninėje veikloje. Įvairūs socialiniai partneriai ar valstybė skiria vardines stipendijas už studentų mokslinius ar kitus pasiekimus. Nepamiršti lieka ir tie, kurių šeimose materialinė padėtis – sunkesnė, pasižymintys silpnesne sveikata, turintys neįgalumą ar tėvų netekę studentai. Tokiems studentams skiriamos socialinės stipendijos iš Valstybinio studijų fondo. Be to, šiemet universitetas įsteigė ir kūrybingumo stipendijas“, – vardija E. Kinderis.

Buvęs VU SA prezidentas mini ir išskirtinius atvejus, kai universitetas taip pat nelieka abejingas savo studentams. Pavyzdžiui, materialinės ar socialinės padėties pablogėjimo atvejais VU pasiruošęs skirti vienkartines socialines stipendijas.