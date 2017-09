Skaitymas skaitmeniniame amžiuje: VU KF konferecija „Knygos, ekranai ir skaitančios smegenys“

2017 m. rugsėjo 27–29 d. Lietuvos mokslų akademijoje (Gedimino pr. 3, Vilnius) vyks tarptautinė mokslinė konferencija „Knygos, ekranai ir skaitančios smegenys“. Mokslinis renginys skirtas aptarti masinio skaitmeninių ekranų naudojimo poveikį skaitymui, taip pat pristatyti COST tarptautinio mokslininkų tinklo „Skaitymo evoliucija skaitmeniniame amžiuje“ (Evolution of Reading in the Age of Digitisation (E-READ)) veiklos rezultatus ir pasiekimus.

Konferenciją organizuoja Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas, Lietuvos mokslų akademijos Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius, Europos šalių mokslininkų Bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityse tinklas (COST), Pasaulinė autorystės, skaitymo ir leidybos istorijos draugija (SHARP).

Konferencijos metu vyks 15 teminių sekcijų, kuriuose bus pristatyti 58 pranešimai, skirti socialiniams, technologiniams, edukaciniams, psichologiniams bei fiziologiniams skaitymo aspektams.

Atskirose sekcijose bus aptarta įvairių knygų formatų įtaka skaitymo įpročiams, knygų leidybos industrijų ir medijų naudojimo situacija skirtingose šalyse, besikeičianti raštingumo sąvoka, skaitymo proceso ypatybės mokymosi ir laisvalaikio procesuose, nagrinėjamos praeities skaitymo praktikos, naujausi eksperimentiniai tyrimų metodai. Konferencijos organizatoriai kviečia bendrauti ne tik sekcijose – numatytos kelios diskusijos, susitikimai, prezentacijos.

Konferencijoje skaitymo ir technologijų sąveikos empirinius bei eksperimentinius tyrimus pristatys mokslininkai daugiau negu iš dvidešimties valstybių. Konferencijos kviestinį pranešimą skaitys žymus Didžiosios Britanijos mokslininkas ir žurnalo „The Reader“ redaktorius profesorius Philipas Davisas. Taip pat į mokslinę diskusiją įsitrauks pripažinti pasaulyje mokslininkai: prof. Adriaanas van der Weelas (Nyderlandai), prof. Miha Kovačas (Slovėnija), prof. Anne Mangen (Norvegija), prof. Zoranas Velagičius (Kroatija) ir kt.

Išsamesnė informacija apie konferenciją – interneto svetainėje www.eread.kf.vu.lt