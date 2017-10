Skandinavistikai Vilniaus universitete – 25 metai

2017-ieji Vilniaus universiteto (VU) Skandinavistikos centrui ypatingi – sueina 25 metai nuo tuometinės Skandinavistikos katedros įkūrimo. Savaitę trukę jubiliejiniai renginiai pritraukė daug mokslininkų ir studentų – VU lankėsi ir paskaitas skaitė žymūs mokslininkai iš Jungtinių Amerikos Valstijų, Danijos, Norvegijos ir Vokietijos.

Minesotos universiteto profesorius, skandinavistas, medievistas, etimologas, poetas ir vertėjas A. Libermanas, be penkių didžiulio susidomėjimo sulaukusių paskaitų, pristatė ir savo knygą „Etymology for Everyone: Word Origins and How We Know Them“ (2005). Istorinėje germanų lingvistikoje besispecializuojantis profesorius neslepia, kad studijuojant šią šaką žodžių kilmės klausimas visuomet šalia. Peržiūrėjęs žodyne lemas, kurių kilmė nežinoma, A. Libermanas suprato, jog jam neužteks viso gyvenimo, kad galėtų paaiškinti visų žodžių kilmę. Vis dėlto smalsumas vedė tolyn ir paskatino išleisti ne vieną su šia tema susijusią knygą.

Daug dėmesio ne vien tarp skandinavistikos studentų susilaukė intensyvus runologijos kursas, sudarytas iš paskaitų ir pratybų, visai savaitei nukėlęs į senąsias Skandinavijos šalis. VU garbės daktaras Jurijus Kuzmenko svariai prisidėjo prie Skandinavistikos centro įkūrimo. Berlyno Humboldtų universiteto profesorius emeritas, Sankt Peterburgo valstybinio universiteto profesorius J. Kuzmenko visus 25 centro gyvavimo metus su juo išlaikė itin glaudžius santykius.

VU bibliotekoje atidaryta paroda „Twenty Five Years of Scandinavian Studies in Print and Pictures“ leido keliauti laiku ir prisiminti Skandinavistikos centrui svarbias akimirkas: tradicinius renginius, karalių vizitus, studentų kartas. Parodoje eksponuotus „Scandinavistica Vilnensis“ leidinius papildė naujausias, jubiliejaus savaitę pristatytas Snorio Sturlusono „Edos“ vertimas į lietuvių kalbą (vertėja Rasa Ruseckienė), senovės skandinavų mitologijos ir literatūros šaltinis.

Mokslinę jubiliejaus minėjimo dalį užbaigė simpoziumas, kuriame savo naujausius tyrimus pristatė J. Kuzmenko, Loreta Vaicekauskienė, Lasse Horne Kjældgaardas, Rima Ciburevkinaitė ir Ieva Steponavičiūtė. Mokslininkai ne tik pateikė dar mažai kam girdėtą informaciją, tačiau paliko ir daug vietos tolesniems klausimams kelti.

Jubiliejų vainikavo uždaromasis renginys, tapęs puikia proga prisiminti ir įprasminti praeitus išbandymus, pasidžiaugti, susitikti seniai vienas kito nemačiusiems kurso draugams ir paspausti ranką buvusiems dėstytojams. Ir studentai, ir dėstytojai pristatė šventinės savaitės metu paslapčia repetuotus pasirodymus, skambėjo dainos ir padėkos švedų, danų, norvegų kalbomis.