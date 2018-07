Stažuotėje Vokietijos universitetuose studentai gilinosi į Vertimo studijų subtilybes

Vilniaus universiteto (VU) Filologijos fakulteto Vertimo studijų programos IV kurso studentai kartu su dėstytoja Rasa Kičaite-Petraitiene aplankė tris žinomiausius Vokietijos vertėjų rengimo centrus. Į dešimties dienų stažuotę, skirtą vokiečių kaip antrąją užsienio kalbą pasirinkusiems būsimiems vertėjams, išvyko 14 studentų.

Studentai ir jų vadovė stažuotės metu pagal Vokietijos akademinių mainų tarnybos (DAAD) finansuojamą programą, skirtą užsienio šalių studentų vizitams Vokietijos universitetuose, aplankė Mainco ir Heidelbergo universitetų bei Kelno aukštosios technikos mokyklos padalinius, ruošiančius būsimus profesionalius vertėjus.

„Kelionė išties buvo visapusiškai naudinga. Paskaitų, susitikimų ir renginių metu pamačiau, kaip ir ko mokosi vertimo studijų studentai Vokietijos universitetuose, kokius metodus taiko dėstytojai ir tai davė nemažai idėjų, ką pati mokydamasi galėčiau daryti kitaip. Kelionė buvo ne tik puiki proga sužinoti apie universitetinius dalykus ir perspektyvas, bet ir lavinti šnekamąją vokiečių kalbą, aplankyti naujas vietas“, – sako stažuotėje dalyvavusi Laura Dukauskaitė.

Kelionė prasidėjo Mainco universiteto Vertimo, kalbų ir kultūros studijų fakultete, įsikūrusiame Germersheimo miestelyje. Čia studentai susipažino su vertėjų žodžiu ir raštu rengimo programomis, aplankė biblioteką, vertimo žodžiu auditorijas, apžiūrėjo įrangą ir dalyvavo vertėjų žodžiu konferencijoje.

„Mūsų studentams labai pasisekė, nes Mainco universitete jie sudalyvavo vertėjų dienose. Jų metu galėjo dalyvauti įvairiose paskaitose, diskusijose bei susitikimuose su garsiais literatūros vertėjais, gavo informacijos apie galimus vertėjų darbdavius, įvairias asociacijas ir fondus. Vien mūsų bakalaurams paskaitas vertimo temomis skaitė garsiausi šios srities tyrėjai – prof. Andreasas Kelletatas ir prof. Donaldas Kiraly“, – apie stažuotę pasakoja dėstytoja Rasa Kičaitė-Petraitienė.

Heidelbergo universiteto Vertimo raštu ir žodžiu institute studentai taip pat turėjo progą dalyvauti vertėjų žodžiu konferencijoje, kurioje anglų kalba buvo skaitomas pranešimas „Brexito“ tema. Studentai aplankė ir šalia įsikūrusį Vokiečių kaip užsienio kalbos institutą, kuriame su vokiečiais studentais dalyvavo didaktikos, vokiečių literatūros, gramatikos ir kultūrinės komunikacijos seminaruose bei paskaitose.

„Šis vizitas buvo turiningas ir naudingas. Ne tik pamatėme Vokietiją, bet ir pajutome šioje šalyje verdantį gyvenimą. Man asmeniškai įdomiausia buvo pajusti akademinę atmosferą Vokietijoje, palyginti ją su Lietuvos. Tai leido man plačiau mąstyti apie tolimesnę savo ateitį“, – apie patirtį ir įgytas žinias Vokietijoje pasakoja bakalauras Lukas Juozapaitis.

Paskutinėje vizito stotelėje, Kelno aukštosios technikos mokykloje, Vertimo ir daugiakalbės komunikacijos studijų instituto Tarptautinių ryšių skyriaus darbuotojos Vilniaus universiteto studentams pristatė tris magistrantūros programas: terminologijos ir kalbos technologijų, dalykinio vertimo raštu ir konferencijų vertimo žodžiu. Ypatingo dėmesio sulaukė prof. Ralpho Krügerio pristatytos mokslinių tyrimų ir dalykinio vertimo raštu programos, apimančios mašininį vertimą, teksto parengimą versti ir mašininio vertimo redagavimą bei kalbos technologijas.

Vertimo studijos Kelno aukštojoje mokykloje labai glaudžiai susijusios su praktika įmonėse, be to, šios mokyklos studentai per studijas privalo vieną ar kelis semestrus studijuoti užsienio universitetuose. Studentai taip pat svečiavosi konferencijų vertėjų iš anglų į vokiečių kalbą paskaitoje, kurioje galėjo įvertinti Kelno studentų vertimą žodžiu.