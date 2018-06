Suomijos verslininkas akcentuoja mokslo ir verslo bendradarbiavimo svarbą

Suomijos gerovės visuomenės pagrindas – švietimo sistema, siūlanti lygias galimybes visiems asmenims, nepriklausomai nuo ekonominės padėties, kultūrinės aplinkos, kalbos ir kitų aplinkybių. Suomija taip pat yra Europos lyderė universitetų-verslo bendradarbiavimo srityje. Šalyje laikomasi nuostatos, kad toks bendradarbiavimas atlieka esminį vaidmenį kuriant klestinčią visuomenę, todėl yra paplitęs tarp skirtingų verslo formų ir mokslo institucijų. Birželio 13 d. Suomijos ambasada kartu su „AirFaas“ pakvietė Vilniaus universiteto (VU) Teisės fakulteto atstovus aptarti būsimo bendradarbiavimo galimybių.

Keletą dienų iki pirmojo globalaus „AirFaas“ pristatymo renginio Suomijos ambasadoje Vilniuje, kompanijos vadovas Edward Blomstedt dalyvavo Estijoje vykusiame „Industry 4.0 in Practice“ renginyje. Tarptautinės konferencijos metu buvo kalbama ir apie verslo-mokslo bendradarbiavimo svarbą bei ateities perspektyvas.

„Pastaraisiais metais į universitetų-verslo bendradarbiavimą, kurio lyderiai Suomijoje tradiciškai yra technikos universitetai, taip pat įsitraukė ir „platesnio profilio“ universitetai. Sakydamas „platesnio profilio“, turiu omenyje universitetus, kurie didžiausią dėmesį skiria socialiniams mokslams. Kaip ir vykstant bet kokiam esminiam pokyčiui, egzistuoja iššūkiai, susiję su perėjimu prie „Industry 4.0“ modelio, ir kartais šie iššūkiai yra susiję būtent su socialiniais mokslais, pavyzdžiui, duomenų apsaugos klausimais (kurių ratas ženkliai išsiplečia integruojant naujas sistemas), muitinės procedūromis, mokesčių procedūromis, kurios įvairiose šalyse yra skirtingos, ir kt. Todėl socialinių mokslų ir ypač teisės vaidmuo yra nepaprastai svarbus“, – sako Edward Blomstedt.

Jis turi Aalto universiteto pramonės vadybos ir mechanikos inžinerijos mokslų magistro laipsnį, o 2010 m. Suomijoje buvo pripažintas Metų jaunuoju verslininku. Jo manymu, ateities inovatyvių gamyklų kūrimo pagrindas yra žmonės. „Būtinas šviesių, jaunų protų, turinčių skirtingą išsilavinimą pritraukimas, o ne koncentravimas tik į tuos, kurie studijavo arba studijuoja technikos universitetuose. „AirFaas“ per mūsų motininę kompaniją „Combi Works“ turi ilgametę patirtį, sukauptą nuo 1980 m., ir per pastaruosius metus į plėtrą investavo keletą milijonų eurų. Mes manome, kad „Industry 5.0“ reikės skirtingų sričių specialistų, turinčių skirtingą išsilavinimą ir dirbančių skirtingose srityse. Viliamės, kad „AirFaas“ ir mokslo bendradarbiavimas Lietuvoje gali prasidėti per bendrus projektus su Vilniaus universiteto Teisės fakultetu“, – sako Edward Blomstedt.

Bendradarbiavimui pritaria ir Teisės fakulteto dekanas prof. dr. Tomas Davulis. „Verslo ir moderniųjų technologijų bendradarbiavime fakultetas mato jo mokslinio potencialo panaudojimo galimybes. Galime ne tik spręsti atskirų subjektų teisinės atitikties klausimus, tačiau ir padėti tobulinti teisinę bazę – VU TF jau aktyviai dalyvavo Ūkio ministerijos inicijuotame naujojo inovacijų įstatymo rengime“, – teigia T. Davulis.