Tarpdalykinis seminaras „Humanitarinių ir socialinių mokslų šaltiniotyra: būklė ir problemos“

Lietuvos mokslų akademijos Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius ir Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas (VU KF) kviečia į tarpdalykinį seminarą „Humanitarinių ir socialinių mokslų šaltiniotyra: būklė ir problemos (Source Studies of Historical Research in Humanities and Social Sciences: Status and Problems)“.

Seminare bus skiriama dėmesio humanitarinių, socialinių ir kitų mokslų šaltiniams, jų kaupimui, išsaugojimui bei tyrimams šiandienos Lietuvoje. Šaltiniotyra ypač nuosekliai užsiima istorikai ir filologai, publikuodami šaltiniotyros darbus, gvildendami šio mokslo metodologines ir teorines problemas. Šaltinių klausimais taip pat kryptingai dirba komunikacijos ir informacijos, teisės, ekonomikos, filosofijos bei kitų mokslo sričių ir krypčių atstovai. Gana platus šaltiniotyros laukas atsiveria projektinėje veikloje, kur sujungiamos humanitarinių, socialinių ir kitų mokslų teorinės prielaidos ir metodologinė patirtis. Atminties institucijos kaupia istorijos šaltinius, rengia informacijos išteklius ir vykdo jų mokslinę sklaidą. Mokslininkai, kurdami priemones ir būdus pažinti praeities dokumentus, formuoja naujas tyrimų sąlygas bei galimybes.

Šis tarpdalykinis seminaras orientuotas į humanitarinių, socialinių ir kitų mokslų sanglaudos išryškinimą, patirties perdavimą ir šaltiniotyros darbuose kylančias problemas akcentuojant tarpdalykinio bendradarbiavimo svarbą ir galimybes.

Pranešimų temos:

Socialinių ir humanitarinių mokslų tarpdisciplininio bendradarbiavimo galimybės tiriant dokumentinį šaltinių paveldą. Šatiniotyra šiandienėje Lietuvos mokslo politikoje. Naujų šaltinių grupių kūrimas ir jų informacinės vertės. Mokslo istorijos šaltinių įvairovė ir rūšys. Šaltinių tipologija. Šaltinių vertinimo metodika. Šaltinių publikavimo problemos ir patirtys. Dokumentinių šaltinių skaitmeninimas kaip tiriamoji šaltiniotyrinės veiklos užduotis.

Seminaras, rengiamas Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo sprendimu, vyks akademijos mažojoje konferencijų salėje lapkričio 22 d., pradžia 10 val.

Pranešimų pavadinimus, trumpų probleminių pasisakymų temas ir informaciją apie autorius iki 2018 m. lapkričio 5 d. registruoja LMA Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus mokslinė sekretorė Aurika Bagdonavičienė telefonu 261 9118, 8 683 61990 ir el. paštu a.bagdonaviciene@lma.lt.

Informaciją pranešėjams teikia: domas.kaunas@kf.vu.lt; ausra.navickiene@kf.vu.lt.

Pranešimų pagrindu išplėtotus straipsnius siūloma skelbti Vilniaus universiteto mokslo darbų žurnale „Knygotyra“.

Organizacinis komitetas: