Tarptautinė ekspertė iš JAV atskleidė medicinos dėstymo meno subtilybes

Vilniaus universiteto (VU) Medicinos fakulteto akademiniai darbuotojai dalyvavo edukologijos mokymuose, kuriuos vedė tarptautinė ekspertė iš JAV, Čikagos medicinos mokyklos (Chicago Medical School) akademinio mokymosi srities dekanė, psichiatrijos ir elgsenos mokslų profesorė dr. Nutan Vaidya.

Medicinos fakulteto dėstytojus profesorė supažindino su pažangiais ir pasaulyje pripažintais medicinos dėstymo metodais. Buvo pristatytos trys profesinių kompetencijų tobulinimo temos: „Teaching with lerning in mind”, „Effective questioning“ ir „Teaching on the go”. Susirinkusieji taip pat dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose.

„Keičiasi laikai, medicinos studentai irgi turėtų būti mokomi pažangiai, atsižvelgiant į šiuolaikinio pasaulio keliamus iššūkius ir reikalavimus prestižinei gydytojo profesijai. Toks tikrasis mokymo menas“, – sakė dr. N. Vaidya. Viešnia prisipažino, kad visą savo profesinę karjerą yra paskyrusi akademinei veiklai, ypač daug laiko skiria siekiui atskleisti ir ugdyti rezidentų ir profesorių talentus ir padėti jiems gerinti mokymo įgūdžius.

VU Medicinos fakulteto dėstytojai, atstovaujantys įvairioms medicinos sritims, aktyviai naudojosi unikalia galimybe plėsti savo pedagogines kompetencijas ir žinias. Mokymų metu įgyti praktiniai įgūdžiai leis jiems efektyviai rengti apklausas, paskaitas ir praktinių gebėjimų užsiėmimus.

„Džiaugiamės, kad mūsų bendradarbiavimas su profesore Nutan Vaidya yra reikšmingas, planuojame ir toliau dirbti kartu. Neabejotinai svarbu naudoti pačias naujausias medicinos studentų mokymo metodikas, laiku atsisveikinti su pasenusiais standartais, derinti mokymosi programas su progresyviomis medicinos edukologijos tarptautinėmis tendencijomis“, – sakė mokymų iniciatorė prof. Vaiva Hendrixson, Medicinos fakulteto studijų prodekanė.

Fakulteto bendruomenė aktyviai rinkosi semtis žinių. Profesinių kompetencijų tobulinimo užsiėmimuose dalyvavo įvairių programų dėstytojai, praktikai ir teoretikai. Dėstytojai, nuolat įgyvendinantys naujas tendencijas savo pedagoginėje veikloje, turėjo galimybę pasisemti gerosios patirties pavyzdžių. V. Hendrixson teigimu, labai svarbu, kad medikai turi galimybę pristatyti vieni kitiems geruosius pavyzdžius iš savo patirties, diskutuoti rūpimomis temomis ir gauti vertingų profesinių patarimų.

Prof. N. Vaidya Vilniuje ne tik vedė interaktyvius mokymus, bet ir susitiko su Medicinos studijų programos komiteto nariais, su jais aptarė programų ir tvarkaraščių tobulinimo klausimus. Be visų kitų įsipareigojimų, N. Vaidya yra ir virtualaus mokymosi, naudojant visame pasaulyje populiarėjančias simuliacines technologijas, ekspertė. Šios srities technologijos Medicinos fakultete yra itin aktualios, nes kaip tik planuojamas Simuliacinio mokymo centro projektas. Per pirmąjį vizitą Lietuvoje profesorė maloniai sutiko tapti Medicinos studijų programos komiteto patarėja, o šiandien jos žinios ir patirtis jau yra puikiai panaudojamos. Profesinių kompetencijų mokymai, kuriuose pristatomos pažangiausios pasaulio medicinos švietimo ir mokslo naujovės, Medicinos fakultete bus tęsiami. Šiuo metu jau yra suplanuota ir daugiau tarptautinių ekspertų vizitų.