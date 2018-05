Tęstinis tarptautinis patarlių projektas „Kol gyveni, tol ir mokaisi“

Vilniaus universiteto (VU) Užsienio kalbų institutas ir VU biblioteka maloniai kviečia į tarptautinio patarlių projekto „Kol gyveni, tol ir mokaisi“ piešinių parodos atidarymą gegužės 4 d., penktadienį, 15.00 val. VU bibliotekos Direkcijos koridoriuje (III a., Universiteto g. 3).

Bendradarbiaudamas su Vokietijos Federacinės Respublikos ambasada Vilniuje, Geothe‘s institutu Vilniuje ir Vokietijos akademinių mainų tarnyba, VU, Užsienio kalbų instituto dėstytojai Rasai Bačiulienei inicijavus, pratęsė tarptautinį patarlių projektą „Kol gyveni, tol ir mokaisi“, rengiamą kartu su septyniomis Lietuvos ir Vokietijos mokyklomis bei specialaus ugdymo centrais.

Projekto tęsinyje dalyvavo lietuvių ir vokiečių tautybių moksleiviai bei vaikai su negalia. Moksleiviai iš lietuviškų mokyklų ir specialiųjų ugdymo centrų piešė lietuviškas patarles, o jų vokiškus atitikmenis iliustravo vaikai iš Vokietijos. Taip gimė iliustruotas žodynas „Lietuvių–vokiečių patarlės. Kol gyveni, tol ir mokaisi. Deutsch-Litauische Sprichwörter. Der Mensch lernt, solange er lebt“ (išleido VšĮ „Pamėginčius“).

Pirmojoje projekto dalyje dalyvavo Vakarų Anglijos universitetas (University of West of England, JK) ir penkios mokyklos iš Lietuvos bei Didžiosios Britanijos. Buvo išleistas moksleivių iliustruotas žodynas „Lietuvių–anglų patarlės. Kol gyveni, tol ir mokaisi. Live and Learn“, kurį Lietuvos Respublikos kultūros ministerija atrinko atstovauti Lietuvai prestižinėje tarptautinėje Londono knygų mugėje 2017.

Antrojoje projekto dalyje dalyvavo lietuvių ir rusų tautybių moksleiviai. Buvo išleistas iliustruotas žodynas „Lietuvių–rusų patarlės. Kol gyveni, tol ir mokaisi. Век живи, век учись“, kuris dalyvavo tarptautinėje Frankfurto knygų mugėje 2017.

Šis projektas – tai ne tik puiki priemonė puoselėti lietuviškąją kultūrą ir gimtąją kalbą, bet ir puikus tarpkultūrinio bendradarbiavimo pavyzdys.

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Paroda veikia VU bibliotekos Direkcijos koridoriuje iki birželio 1 d. Maloniai laukiame.